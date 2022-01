Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam 7 ngày qua

Thứ Hai, ngày 03/01/2022 10:00 AM (GMT+7)

Tình hình dịch COVID-19 tuần qua vẫn trong kiểm soát với tổng số ca nhiễm và tử vong đều giảm so với trước.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 17:19 03/01/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +16.914 1.757.254 32.796 221 1 Hà Nội +2.045 49.833 169 8 2 TP.HCM +384 504.197 19.803 30 3 Hải Phòng +1.804 10.714 9 0 4 Vĩnh Long +1.280 34.619 392 16 5 Tây Ninh +946 76.765 657 8 6 Bình Phước +782 23.577 61 0 7 Khánh Hòa +780 34.570 192 5 8 Cà Mau +619 38.551 176 3 9 Bình Định +576 17.077 56 0 10 Hải Dương +545 3.352 1 0 11 Bạc Liêu +464 30.708 255 4 12 Trà Vinh +452 22.289 131 2 13 Bắc Ninh +403 12.262 16 0 14 Thừa Thiên Huế +350 14.029 65 0 15 Cần Thơ +293 41.526 632 15 16 Lâm Đồng +240 9.941 24 0 17 An Giang +235 32.599 1.006 17 18 Hưng Yên +223 5.635 2 0 19 Quảng Ninh +219 3.797 1 0 20 Đà Nẵng +202 11.579 79 0 21 Đắk Lắk +185 11.858 57 1 22 Hậu Giang +184 13.060 58 9 23 Sóc Trăng +171 30.504 353 7 24 Kiên Giang +169 30.319 549 7 25 Nghệ An +162 8.072 33 1 26 Hà Giang +148 7.669 7 1 27 Hòa Bình +147 1.700 3 0 28 Gia Lai +146 7.442 18 1 29 Bình Dương +145 290.974 3.224 7 30 Quảng Trị +143 2.305 3 0 31 Lạng Sơn +141 1.789 7 0 32 Đồng Tháp +140 44.672 637 15 33 Đồng Nai +139 98.007 1.434 41 34 Quảng Nam +127 6.454 12 0 35 Bến Tre +120 26.091 214 0 36 Phú Yên +119 7.682 44 0 37 Thanh Hóa +117 8.360 10 0 38 Tiền Giang +115 33.655 968 11 39 Quảng Ngãi +112 6.077 21 0 40 Đắk Nông +105 5.204 12 0 41 Ninh Bình +99 1.033 0 0 42 Nam Định +93 3.628 4 2 43 Vĩnh Phúc +92 3.222 6 0 44 Bắc Giang +90 7.998 15 0 45 Hà Nam +85 2.647 0 0 46 Thái Nguyên +80 1.923 0 0 47 Bà Rịa - Vũng Tàu +72 26.978 193 6 48 Thái Bình +69 2.778 0 0 49 Phú Thọ +65 3.203 3 0 50 Quảng Bình +55 3.696 7 0 51 Kon Tum +54 1.034 0 0 52 Long An +51 40.462 827 1 53 Sơn La +50 1.429 0 0 54 Ninh Thuận +49 5.933 50 0 55 Cao Bằng +46 633 1 0 56 Lào Cai +41 675 0 0 57 Bắc Kạn +39 119 0 0 58 Tuyên Quang +24 1.103 0 0 59 Bình Thuận +22 26.303 294 3 60 Điện Biên +21 639 0 0 61 Yên Bái +20 603 0 0 62 Lai Châu +11 126 0 0 63 Hà Tĩnh +9 1.575 5 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 02/01/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 153.596.950 Số mũi tiêm hôm qua 778.375

Trong tuần qua (từ ngày 27/12/2021 đến ngày 2/1/2022), số liệu về dịch COVID-19 tại Việt Nam do Bộ Y tế công bố cho thấy, số ca nhiễm (F0) và tử vong đều giảm so với 2 tuần liền trước. Cụ thể so với tuần 20 - 26/12, số F0 và tử vong trong tuần vừa qua đã lần lượt giảm khoảng 2,4% và 5%.

Đáng chú ý, ngày 2/1 trong tuần qua là lần đầu tiên Hà Nội ghi nhận trên 2.000 F0/ngày, cụ thể là 2.045 F0. Tính trung bình trong 7 ngày, Hà Nội có 1.887 F0/ngày. Trong khi đó, số liệu F0 tại TP.HCM khả quan hơn với chỉ hơn 590 F0/ngày (tính trung bình 7 ngày), riêng ngày 2/1 là ít hơn cả với 384 F0.

Tuần qua, Việt Nam cũng lần đầu tiên ghi nhận những trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, mà biến chủng là Omicron. Tất cả 20 trường hợp đã xác định đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1 trường hợp), Quảng Nam (14 trường hợp) và TP.HCM (5 trường hợp).

Về số bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, tuần qua, cả nước có 124.456 trường hợp khỏi bệnh, giảm khoảng 12,5% so với tuần liền trước (tuần 20 - 26/12). Nhưng lần lượt cao hơn khoảng 134% và 174% so với hai tuần trước đó (tuần 13 - 19/12 và tuần 6 - 12/12).

Lấy trung bình số ca nhiễm mới của tuần qua so với đỉnh dịch hôm 2/9, có thể thấy dù F0 mỗi ngày qua còn cao nhưng tỉ lệ tử vong lại thấp hơn. Cụ thể, ngày 2/9 có 13.186 F0 mới và 271 trường hợp tử vong; còn trung bình tuần 20 - 26/12 có 15.479 F0 (cao hơn 2.293 F0) mới và 224 trường hợp tử vong (thấp hơn 47 trường hợp).

