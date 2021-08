Ngày 11/8: Thêm 8.766 ca nhiễm COVID-19

Trong ngày 11/8 ghi nhận 8.766 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 8.752 ca ghi nhận trong nước.

Số liệu tiêm vắc xin tại Việt Nam (cập nhật đến ngày 11/8) - Tổng số liều đã nhập: 18.663.850 - Tổng số liều đã tiêm: 11.341.864 - Số liều tiêm mũi 1: 10.305.762 - Số liều tiêm mũi 2: 1.036.102

Tính từ 6h đến 18h30 ngày 11/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.964 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 3.960 ca ghi nhận trong nước tại: TP. Hồ Chí Minh (1.288), Bình Dương (961), Đồng Nai (551), Long An (448), Đồng Tháp (176), Cần Thơ (103), Bà Rịa - Vũng Tàu (79), Khánh Hòa (61), Đà Nẵng (56), Bình Thuận (41), An Giang (39), Hà Nội (37), Phú Yên (33), Bình Phước (19), Ninh Thuận (19), Nghệ An (14), Thanh Hóa (13), Quảng Ngãi (5), Hải Dương (4), Quảng Nam (4), Hà Tĩnh (2), Nam Định (2), Bạc Liêu (2), Thừa Thiên Huế (1), Quảng Trị (1), Cà Mau (1) trong đó có 651 ca trong cộng đồng.

Trước đó, sáng nay, Bộ Y tế thông tin về 4.792 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng TP.HCM có 2.128 ca.

Như vậy, trong ngày 11/8, Việt Nam ghi nhận 8.766 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 8.752 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh có 3.416 ca, Bình Dương có 1.897 ca.

Tính đến chiều ngày 11/8, Việt Nam có 236.901 ca nhiễm trong đó có 2.381 ca nhập cảnh và 234.520 ca nhiễm trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 232.950 ca, trong đó có 82.380 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài, nhất là tại TP.HCM và các địa phương khu vực phía nam.

Một số tỉnh có nguy cơ bùng phát dịch trở lại đe dọa đến sức khỏe, tính mạng người dân, gây tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Tại các địa phương khác, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao do số lượng lớn trường hợp đi về từ vùng dịch có thể vẫn chưa được giám sát, quản lý triệt để.

Đáng chú ý, theo Bộ Y tế, tình hình dịch tại TP.HCM đã bước đầu có những dấu hiệu tích cực; số mắc có xu hướng “đi ngang” sau thời gian triển khai quyết liệt các biện pháp theo Chỉ thị 16 và áp dụng phong tỏa trên toàn địa bàn.

“Dịch bệnh sẽ thực sự có xu hướng giảm trong một vài tuần tới nếu tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt như hiện nay”, Bộ Y tế nhận định.

Bộ Y tế cũng cảnh báo các địa phương lân cận có mô hình dịch bệnh tương tự TP.HCM ở giai đoạn đầu, đặc biệt tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An có nguy cơ bùng phát rất cao.

Tại Hà Nội, các biện pháp giãn cách mạnh mẽ đã được thực hiện quyết liệt, nhanh chóng, kịp thời, triệt để, giúp Thủ đô cơ bản kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ của Hà Nội “vẫn ở mức cao” do nhiều ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây, xuất hiện rải rác tại nhiều địa điểm trên địa bàn và đã ghi nhận các trường hợp tại chợ, siêu thị, các cơ sở sản xuất...

Về điều trị, đến nay, Việt Nam có 4.806 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 11/8. Tổng số ca được điều trị khỏi là 85.154 ca. Riêng trong đợt dịch thứ 4 này đã có 82.380 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị hồi sức tích cực là 489 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 21 ca.

Chiều 11/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 342 ca tử vong (4146-4487) tại TP. Hồ Chí Minh (261), Cần Thơ (24), Bình Dương (22), Đồng Nai (11), Đồng Tháp (10), Long An (10), Tiền Giang (2), Đà Nẵng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Về vắc-xin phòng COVID-19, đến nay, Việt Nam đã tiêm được 11.341.864 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 10.305.762 liều, tiêm mũi 2 là 1.036.102 liều.

