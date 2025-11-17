Ngập lụt, sạt lở khắp nơi ở Khánh Hòa

Đến hơn 12 giờ ngày 17-11, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ người dân ở khu vực bị ngập ở phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa đến nơi an toàn.

Đại diện UBND phường Đô Vinh cho biết, người đã được giải cứu, còn tài sản không thể đưa ra ngoài.

Nhiều người già yếu được lực lượng cứu nạn, cứu hộ đến hỗ trợ đưa đến nơi an toàn.

Mưa vẫn rất lớn, đèo Khánh Lê nối Khánh Hòa - Lâm Đồng tiếp tục bị sạt lở ở nhiều vị trí.

Hàng trăm tấn đất đá tràn xuống mặt đường.

Lực lượng chức năng giải cứu những nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá đè trúng ô tô khách cũng bị mắc kẹt trên đèo. May mắn không ai có bị thương, hiện phải chờ mưa ngớt mới tiến hành khắc phục. Cơ quan chức năng đã đóng đèo Khánh Lê cả hai chiều.

Trong khi đó, đèo Sông Pha đã đóng hoàn toàn vì sạt lở.

Mưa lớn, hồ xả lũ khiến nhiều khu vực hạ lưu các sông bị ngập sâu gần 2 m. Trong ảnh, lực lượng công an tiếp cận đưa những người mắc kẹt ở thôn Thủy Xưởng, xã Suối Hiệp, ra ngoài.

Hiện, cơ quan chức năng đã tiếp cận được các hộ dân mắc kẹt để đưa ra ngoài.

Khu vực Nha Trang nhiều nơi cũng bị ngập nặng. Trong đó, nặng nhất là các khu vực ở phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang và Nam Nha Trang.

Một số người dân bắt đầu chạy lũ vì nước vẫn tiếp tục lên.

Cầu gỗ Phú Kiểng ở phường Tây Nha Trang đã bị nước lũ cuốn trôi.

Cầu Thành Diên Khánh, xã Diên Khánh đã đóng vì nước mấp mé gầm cầu.

Đường 23-10 ở Nha Trang đã bị cấm lưu thông lúc 10 giờ ngày 17-11.