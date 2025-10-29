Hồ Dầu Tiếng tiếp tục xả tràn mức cao, cảnh báo ngập lụt ven sông Sài Gòn

Ngày 29-10, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam tiếp tục thông báo điều chỉnh mức xả lũ hồ Dầu Tiếng xả tràn lần 1, đợt 6 năm 2025.

Trên cơ sở mực nước hồ Dầu Tiếng lúc 7 giờ ngày 28-10 ở cao trình Z = 23,85 m thấp hơn 0,55 m so với mực nước cao nhất trước lũ (24,40 m), để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam quyết định điều chỉnh thời gian, lưu lượng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng lần 1 đợt 6 năm 2025.

Hồ Dầu Tiếng xả tràn lần 1, đợt 6 năm 2025

Cụ thể, thời gian xả lũ hồ Dầu Tiếng từ 7 giờ ngày 29-10 đến 7 giờ ngày 5-11 với lưu lượng xả linh hoạt từ 36-200 m3/s.

Đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng sẽ căn cứ vào tình hình thời tiết, diễn biến thủy triều trên sông Sài Gòn và mực nước hồ để điều chỉnh lưu lượng, thời gian xả cho phù hợp. Sau thời gian trên, hồ Dầu Tiếng sẽ tiếp tục xả duy trì dòng chảy sau đập theo quy trình vận hành liên hồ, tối thiểu là 36 m3/s.

Với lưu lượng xả tối đa 200 m3/s trong điều kiện bình thường không gây ngập úng các xã, phường ven sông Sài Gòn. Tuy nhiên, khi mưa to kết hợp với lưu lượng xả tràn như trên có thể gây ngập cục bộ các vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng Thủ dân sự TP HCM đã yêu cầu các đơn vị, địa phương giáp ranh sông Sài Gòn tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp ứng phó.

Trong đó, chủ động triển khai phương án ứng phó ngập lụt với các tình huống mưa lớn và xả tràn hồ Dầu Tiếng. Tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về thiên tai, xả lũ hồ chứa; thông tin kịp thời đến Ban Chỉ huy Phòng Thủ dân sự các xã, phường và người dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất.

Để đề phòng sạt lở bờ sông, các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức cắm biển cảnh báo những khu vực có nguy cơ sạt lở, vận động và di dời các hộ dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao và khu vực trũng thấp bị ngập lụt. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời khi xảy ra mưa lớn, xả tràn gây ngập lụt, sạt lở bờ sông.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết ngày 29-10, TP HCM vẫn duy trì mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 60-150 mm. Từ ngày 30-10, mưa giảm dần cả về diện và lượng.