Vùng tâm mưa lại dịch xuống Huế - Đà Nẵng, nguy cơ tái ngập lụt lớn

Ngày hôm nay (1/11), khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 1/11 có nơi trên 100mm như trạm Bàn Nước (Hà Tĩnh) 171.5mm, trạm Hồ Sông Thai (Quảng Trị) 117.6mm, trạm Đập Thủy điện Rào Trăng (Huế) 117.2mm, trạm Đông Sơn (Quảng Ngãi) 118.4mm.

Dự báo từ chiều tối 1/11 đến chiều tối 3/11, khu vực Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng. Trong đó Huế - Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi là trọng tâm mưa của đợt mưa này với lượng mưa phổ biến 300-500mm, có nơi trên 750mm.

Hà Tĩnh, Quảng Trị từ chiều tối 1/11 đến chiều tối 3/11 mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 500mm. Phía nam tỉnh Nghệ An và phía tây Quảng Ngãi thời gian này mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ đêm nay, vùng mưa lớn dịch chuyển về Huế - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi.

Dự báo từ đêm 3 và ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến đêm 4/11.

Do mưa lớn kéo dài, chiều nay, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, sông Vu Gia -Thu Bồn (Đà Nẵng), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên, trên các sông ở Quảng Trị, Huế có dao động.

Dự báo trong đêm nay, lũ trên các sông Hương, sông Bồ, sông Trà Khúc tiếp tục dao động ở mức BĐ2 đến trên mức BĐ2, lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn sẽ lên mức BĐ2 và trên BĐ2.

Trong ngày mai (2/11), lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ lên và ở dưới mức BĐ3. Ngoài ra, từ nay đến ngày 5/11, trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông lên trên mức BĐ3.

Vùng trũng thấp tại các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có nguy cơ ngập lụt diện rộng và sâu, nhất là khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi – nơi vừa hứng chịu mưa lũ kỷ lục suốt những ngày cuối tháng 10.

Ngoài ra, từ đêm 1/11 đến chiều tối ngày 2/11, phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Trong đêm 1/11 và ngày 2/11, khu vực phía tây tỉnh Gia Lai, khu vực Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.