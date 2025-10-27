Lũ ở Huế có thể vượt mức đỉnh lịch sử, nhiều nơi ngập lụt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Hương (thành phố Huế), sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang lên; các sông ở Nam Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai có dao động.

Mực nước lúc 7 giờ ngày 27/10 trên một số sông như sau: Trên sông Bồ (thành phố Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,52m, trên BĐ3 0,02m. - Trên sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long là 3,58m, trên BĐ3 0,08m. - Trên sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 9,01m, ở mức BĐ3. - Trên sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn là 16,42m, trên BĐ3 1,42m; tại trạm Câu Lâu là 3,71m, dưới BĐ3 0,29m.

Bản đồ cảnh báo ngập lụt ở TP Huế sáng ngày 27/10.

Trong 6 giờ tới, lũ trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục lên nhanh, tại trạm Phú Ốc có khả năng lên trên mức lịch sử (5,24m năm 2020) 0,05 –0,1m; tại trạm Kim Long lên trên mức BĐ3 1,10m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3;

Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở thành phố Huế tại trạm Phú Ốc tiếp tục lên chậm và duy trì ở trên mức lịch sử 0,05 – 0,10m; tại trạm Kim Long tiếp tục lên và trên mức BĐ3 1,20m và dưới mức lịch sử 1,11m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa dao động ở mức cao trên BĐ3;

Trong 12-24h tiếp theo, lũ trên các sông ở thành phố Huế sẽ xuống và ở trên mức BĐ3; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu sẽ xuống và ở dưới mức BĐ3; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục xuống và trên mức BĐ2;

Người dân chủ động theo dõi thông tin dự báo cảnh báo và di dời đến các khu vực an toàn theo các chỉ lệnh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, thành phố và các phường xã.

Từ nay (27/10) đến 29/10, trên các sông từ Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2; thượng nguồn sông Kôn và một số sông suối nhỏ ở Gia Lai, các sông ở Nam Quảng Trị lên mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3

Tại TP Huế, các xã, phường có nguy cơ ngập lụt gồm: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc.

Ngoài ra, quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu, kéo dài vài trăm mét do mưa lớn từ dãy Bạch Mã đổ về, nước chảy tràn qua đường gây chia cắt cục bộ.

TP Huế có nguy cơ ngập lụt nhiều nơi.

TP. Đà Nẵng, Các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở gồm: Nam Phước, Xuân Phú, Duy Nghĩa, Thăng An, Điện Bàn, Hội An Tây, Hội An Đông, An Thắng, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Đại Lộc, Vu Gia, Thu Bồn, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Cường, Nông Sơn, Quế Phước, Đông Giang, Chiên Đàn, Quảng Phú, Tam Xuân, Hương Trà, Tam Kỳ, Bàn Thạch.

Các khu vực nói trên được cảnh báo nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất tại sườn dốc, ven sông suối và khu vực trũng thấp, đặc biệt trong trường hợp mưa lớn kéo dài nhiều giờ.

Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa.