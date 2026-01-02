Khách đi tàu bỏ quên cả bông tai, dây chuyền vàng trong… túi rác

Sau đó hành khách mang gói giấy ăn đấy bỏ vào một túi rác. Liền đó, tiếp viên đã báo cho Trưởng tàu cho người xuống hỗ trợ tìm dưới khu vực vừa bỏ rác dưới ga. Do không phát hiện tài sản như miêu tả của hành khách nên tổ tàu lại tiếp tục hành trình vào Sài Gòn.

Trên tàu, để khách hàng yên tâm hơn, tổ tàu cùng hành khách tiếp tục tìm kiếm thêm tại các khu vực vứt rác cuối toa thì tiếp viên Lê Thị Minh Quyên đã phát hiện vẫn còn túi rác to, bên trong có túi rác của khách. Dưới sự chứng kiến của hành khách, tổ tiếp viên đã tiến hành kiểm tra bên trong thì phát hiện bọc giấy ăn như khách mô tả, mở ra, bên trong có một đôi bông tai kim loại màu vàng, 1 sợi dây chuyền kim loại màu vàng.

Tài sản khách để quên trên tàu.

Hành khách rất vui mừng vì đã tìm lại được tài sản và cảm ơn tiếp viên, tổ tàu đã nhiệt tình giúp đỡ.

Sau khi tiễn hành khách xuống tàu ra ga, tiếp viên phụ trách toa số 6 kiểm tra thu gom đồ cũ thì nhận được thông tin một hành khách khác đi tàu để quên đồ trên tàu. Tiếp viên đã kiểm tra phát hiện phòng khách số 5, giường số 18 có 1 túi xách màu đen để trong bao gối.

Hành khách vui mừng nhận lại tài sản để quên trên tàu.

Sau đó, tiếp viên đã báo cáo Trưởng tàu và bảo vệ theo tàu xuống toa, kiểm tra bên trong túi xách có 1 ví nhỏ màu đen đã qua sử dụng. Trong đó có tiền mặt các mệnh giá, tổng là hơn 16 triệu đồng, cùng với giấy tờ tuỳ thân, 13 thẻ tín dụng ngân hàng. Tài sản sau đó đã được bàn giao lại cho hành khách theo quy định.