Ngập lụt Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai: Đề xuất Bộ Quốc phòng sẵn sàng trực thăng ứng cứu

Đắk Lắk: 11 người tử vong, 4 người mất tích

Trưa 20-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo (cập nhất đến 11 giờ cùng ngày) về tình hình mưa lũ.

Theo báo cáo, hiện đã có 11 người chết (tăng thêm 2 người so với báo cáo trước). Cụ thể, phường Sông Cầu: 1 người (chị Võ Thị Út, SN 1993), tử vong do sập nhà. Xã Xuân Phước: 1 người (bà Ngô Thị Mười, SN 1934). Xã Tuy An Bắc: 1 người (ông Lê Văn Thạch, SN 1978), bị lật thuyền khi chuyển người nhà. Xã Tuy An Tây: 2 người (ông Lê Ngộ, SN 1930 và bà Nguyễn Thị Chỉnh, SN 1935 (2 vợ chồng).

Xã Tuy An Đông: 2 người (chưa xác định danh tính và nguyên nhân). Xã Hòa Xuân: 2 người (cháu Lê Thị Bích Như, SN 2009 và cháu Lê Thị Như Tâm, SN 2015 (2 chị em) bị sạt lỡ đá đè chết. Xã Hòa Mỹ: 2 người chết (chưa xác định danh tính).

Bên cạnh đó, có 4 người ở xã Ô Loan và xã Tuy An Đông mất tích.

Thiệt hại về nhà ở: Có 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi, có 33.630 lượt nhà bị ngập; số hộ bị cô lập 11.578 hộ; số hộ phải di dời khẩn cấp 11.242 hộ…