Ngập lụt Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai: Đề xuất Bộ Quốc phòng sẵn sàng trực thăng ứng cứu
Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Quân khu 5 cho biết đã để xuất Bộ Quốc phòng sẵn sàng trực thăng ứng cứu khi có tình huống.
Trưa 20-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo (cập nhất đến 11 giờ cùng ngày) về tình hình mưa lũ.
Theo báo cáo, hiện đã có 11 người chết (tăng thêm 2 người so với báo cáo trước). Cụ thể, phường Sông Cầu: 1 người (chị Võ Thị Út, SN 1993), tử vong do sập nhà. Xã Xuân Phước: 1 người (bà Ngô Thị Mười, SN 1934). Xã Tuy An Bắc: 1 người (ông Lê Văn Thạch, SN 1978), bị lật thuyền khi chuyển người nhà. Xã Tuy An Tây: 2 người (ông Lê Ngộ, SN 1930 và bà Nguyễn Thị Chỉnh, SN 1935 (2 vợ chồng).
Xã Tuy An Đông: 2 người (chưa xác định danh tính và nguyên nhân). Xã Hòa Xuân: 2 người (cháu Lê Thị Bích Như, SN 2009 và cháu Lê Thị Như Tâm, SN 2015 (2 chị em) bị sạt lỡ đá đè chết. Xã Hòa Mỹ: 2 người chết (chưa xác định danh tính).
Bên cạnh đó, có 4 người ở xã Ô Loan và xã Tuy An Đông mất tích.
Thiệt hại về nhà ở: Có 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi, có 33.630 lượt nhà bị ngập; số hộ bị cô lập 11.578 hộ; số hộ phải di dời khẩn cấp 11.242 hộ…
Sáng 20-11, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông báo tạm ngừng cấp nước tại các phường Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang và khu vực lân cận do trạm bơm bị ngập.
Nhiều khu vực ở Nhà Trang ngập sâu
Theo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, trong 12 giờ qua, mực nước trên sông Cái Nha Trang dâng nhanh. Tại trạm thủy văn Đồng Trăng, mực nước đạt 12,95 m (lúc 3 giờ ngày 20-11), vượt báo động 3 1,95 m, khiến hai trạm bơm Võ Cạnh và Xuân Phong bị ngập sâu, không thể vận hành.
Từ 7 giờ ngày 20-11, công ty buộc phải tạm ngừng cấp nước cho toàn bộ khu vực nêu trên và đang huy động lực lượng để khắc phục, khôi phục cấp nước sinh hoạt ngay khi nước rút.
Sáng 20-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đèo Phượng Hoàng, trên Quốc lộ 26 tiếp tục xảy ra sạt lở.
Hiện trường sạt lở đèo Phương Hoàng
Theo đó, đoạn sạt lở đèo Phương Hoàng tại Km35+300 Quốc lộ 26 (qua xã Ea Trang, tỉnh Đắk Lắk). Khu vực này hiện đất đá tiếp tục sạt xuống đường, xe cộ không lưu thông được và có khả năng còn tiếp tục sạt lở.
Trước tình hình này, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp phía Khánh Hòa tạm dừng các phương tiện, không cho xe đi lên đèo.
Trước tình hình sạt lở đèo diễn biến phức tạp, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất điều chỉnh lưu thông trên một số tuyến đèo ra vào TP Đà Lạt cũ.
Các đèo biểu tượng màu đỏ đang bị cấm lưu thông
Các tuyến đèo cấm lưu thông:
- Các tuyến đèo nối Lâm Đồng – Khánh Hoà: Đèo Khánh Lê – cấm từ ngày 17-11; đèo Sông Pha (Ngoạn Mục) – cấm từ 19-11; đèo D’ran – cấm từ cuối tháng 10-2025.
Các tuyến đèo nối Lâm Đồng – khu vực TP HCM – Đồng Nai: Đèo Prenn cấm từ ngày 17-11; đèo Mimosa cấm từ sáng 20-11.
Các tuyến đường lưu thông lên Đà lạt và ngược lại:
- Lộ trình Lâm Đồng – Đồng Nai – TP HCM: Quốc lộ 20 – đèo Bảo Lộc – cao tốc Liên Khương – Prenn – đèo Sacom Tuyền Lâm – hồ Tuyền Lâm – Trung tâm Đà Lạt.
Chú ý xe tải từ 15 tấn trở lên cần đi hướng đèo Tà NungĐối với xe tải muốn vào Đà Lạt cần đi theo hướng đèo Tà Nung.
- Lộ trình Lâm Đồng – Phan Thiết: Có thể đi theo đèo Đa Mi (Quốc lộ 55) hoặc đèo Gia Bắc (Quốc lộ 28) - khu vực Đức Trọng (cũ) - Quốc lộ 20 - cao tốc Liên Khương - đèo Sacom Tuyền Lâm - hồ Tuyền Lâm - trung tâm Đà Lạt
Sáng 20-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk họp khẩn ứng phó với mưa lũ trên địa bàn.
Tham dự cuộc họp có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đák Lắk; ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu…
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk họp khẩn với các sở, ngành, cơ quan chức năng
Tại cuộc họp, các thành viên nghe cơ quan chức năng báo cáo tình hình thời tiết; lưu lượng xả lũ các thủy điện đầu nguồn; tình hình triển khai lực lượng, phương tiện; tình hình di dời dân...
Thiếu tướng Trần Thanh Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham mưu, triển khai lực lượng, phương tiện, lương thực thực phẩm... ứng phó kịp thời người dân vùng cô lập. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang phát huy tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong ứng phó. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuân thủ nghiêm quy định bảo đảm an toàn; duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong chỉ huy, điều hành ứng cứu.
Theo Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Quân khu 5 đã để xuất Bộ Quốc phòng sẵn sàng trực thăng ứng cứu khi có tình huống.
Hiện nay, thủy điện sông Ba xả hơn 13.000m3/s; hơn 3.000 người tại 28 xã, phường cần di dời.
Trước tình hình khẩn cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đák Lắk huy động 12.323 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Quân khu 5 và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị 224 xe ô tô các loại; 121 ca nô, xuồng máy; 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 69 phao bè cứu sinh; 350 bộ nhà bạt các loại; 8.088 phao tròn cứu sinh; 7.179 áo phao và phương tiện, trang bị, vật chất khác… để cứu hộ, cứu nạn tại các điểm ngập lụt nặng…
Lúc 9 giờ 10 phút sáng nay, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát tin lũ khẩn cấp.
Theo đó, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên hệ thống sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang đồng loạt lên cao. Nhiều trạm ghi nhận mực nước vượt báo động 3, tiệm cận mức lũ lịch sử, nguy cơ gây ngập sâu và lũ quét ở nhiều khu vực.
Cụ thể, trên sông Cái Nha Trang: Đồng Trăng 12,83 m (trên BĐ3 1,83 m); Diên Phú 6,60 m (trên BĐ3 1,10 m). Trên sông Cái Phan Rang: Tân Mỹ 38,58 m (trên BĐ3 1,08 m); Phan Rang 4,85 m (trên BĐ3 0,35 m).
Số liệu quan trắc cùng thời điểm cho thấy các trạm liên tục duy trì mức nước vượt báo động 3: Đồng Trăng dao động 1.100–1.283 cm; Diên Phú vượt BĐ3 từ 30–110 cm; Tân Mỹ ghi nhận mức cao nhất 3.858 cm, Phan Rang vượt BĐ3 từ 30–50 cm.
Dự báo, trong 6 giờ tới, lũ trên sông Cái Nha Trang và Cái Phan Rang vẫn giảm chậm nhưng hạ lưu sông Cái Phan Rang tiếp tục lên. Đỉnh lũ tại trạm Phan Rang có thể vượt báo động 3 từ 0,4–1,0 m. Từ 7 đến 24 giờ tới, lũ trên hai sông có khả năng tăng trở lại, tiếp tục ở mức trên báo động 3.
Nhiều khu vực có nguy cơ ngập sâu, gồm: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc – Nam Nha Trang; Bắc – Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Trung Khánh Vĩnh; Bác Ái Tây, Bác Ái, Ninh Sơn, Mỹ Sơn, Phước Hậu, Ninh Phước, Đô Vinh, Bảo An, Phan Rang, Phước Dinh, Đông Hải… Phạm vi ngập có thể lan rộng, với độ sâu phổ biến 1–2,5 m, nơi thấp trũng có thể vượt 3,5 m.
Ngoài ngập lụt diện rộng, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ảnh hưởng an toàn hồ chứa và nguy hiểm khi đi lại qua đập tràn. Lũ cũng có thể gây tắc nghẽn giao thông, uy hiếp tính mạng và làm gia tăng ô nhiễm môi trường tại các khu vực đô thị thấp trũng.
Sáng 20-11, đoàn cứu trợ của Công an tỉnh Đắk Lắk từ phường Buôn Ma Thuột tất bật đưa hàng hóa lên xe để về các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk để cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ.
Trước đó, đêm 19 và rạng sáng 20-11, cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk miệt mài sắp xếp hàng chục tấn hàng hóa lên xe, chuẩn bị hướng về người dân vùng lũ.
Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy, Phó Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết các cán bộ, chiến sĩ đang gấp rút hoàn tất chuyến xe cứu trợ hơn 10 tấn hàng hóa. Khi đường bớt ngập, được giải tỏa, đoàn sẽ lên đường xuống các vùng ngập lụt.
Hàng hóa chuẩn bị cứu trợ gồm: mì gói, gạo, nước uống, xà phòng, kem đánh răng, bàn chải và thực phẩm dùng liền. “Đây là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm, với mong muốn chung tay hỗ trợ bà con vượt qua thời điểm khó khăn này” - Thiếu tá Thủy chia sẻ.
Cũng theo Thiếu tá Thủy, trong những ngày qua, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị lực lượng Công an tỉnh đã có mặt tại những điểm xung yếu, ngập lụt để hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm, cứu trợ y tế. Cán bộ, chiến sĩ luôn bám sát địa bàn, khắc phục mọi khó khăn để bảo đảm an toàn cao nhất cho nhân dân.
Sáng 20-11, nước lũ tại các xã phía Tây tỉnh Gia Lai như các xã: Ia Rsai, Ia Pa, Pờ Tó.... đã rút, nhưng nhiều khu vực vẫn còn bị chia cắt, cô lập một số điểm dân cư.
Ông Võ Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã Ia Rsai, cho biết trên địa bàn còn buôn Chư Tê và buôn Ơi Kia với 221 hộ dân, hơn 1.050 nhân khẩu đang bị cô lập. Ngoài ra, 65 hộ với 114 khẩu đang sơ tán tại trường học và hội trường, chưa thể về nhà do nước chưa rút hết.
Còn ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa, thông tin nước lũ đang rút chậm, trên địa bàn còn 341 hộ dân với hơn 1.500 khẩu ở thôn Mơ Nang 2 vẫn bị chia cắt suốt 5 ngày nay.
Tại các xã Sró, Uar... nước đã rút, người dân sơ tán tại các trường học, trụ sở cơ quan đã có thể trở về nhà.
Trong khi đó, Quốc lộ 25 vẫn đang ngập sâu, chia cắt tuyến giao thông Gia Lai – Đắk Lắk.
Quốc lộ 25 qua tỉnh Gia Lai vẫn đang ngập
Theo đó, sáng 20-11, nước lũ đã rút chậm nhưng Quốc lộ 25 đoạn qua xã Uar vẫn đang chia cắt tuyến giao thông Gia Lai - Đăk Lăk. Từ ngày hôm qua, đoạn Quốc lộ 25 dài khoảng 100 m qua xã Uar đã bị ngập sâu hơn 1 m, khiến các phương tiện không thể qua lại.
Lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo, túc trực và không cho người dân vào khu vực ngập. Đến sáng nay, nước đã rút, xe ô tô gầm cao đã có thể di chuyển qua đoạn đường ngập, nhưng xe gầm thấp, xe máy vẫn được cảnh báo chờ đợi cho đến khi nước rút hẳn.
Từ hôm qua đến sáng nay, người dân ở các vùng ngập sâu của các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai... liên tục lên mạng xã hội cầu cứu, yêu cầu hỗ trợ.
Báo Người Lao Động cập nhật các đường dây nóng cụ thể của cơ quan chức năng theo từng địa phương để bạn đọc, người dân liên lạc khi cần giúp đỡ, hỗ trợ.
DANH SÁCH SỐ CỨU HỘ & HỖ TRỢ NGẬP LỤT KHÁNH HÒA:
🚨 TRỰC CHỈ HUY
0694 401 204 – Trung tâm Chỉ huy Công an Khánh Hoà
0989 295 083 – Trực ban Công an tỉnh Khánh Hoà
0912 647 999 – Trưởng Lữ đoàn Đặc Công 5
0258 370 6666 – Đường dây nóng hỗ trợ kết nối khẩn cấp Khánh Hoà
🚨 PHƯỜNG/XÃ – KHU VỰC CAM LÂM & LÂN CẬN
0258 385 9704 – Công an xã Cam Lâm
0258 399 3199 – Công an xã Cam Hiệp
0258 396 8000 – Công an xã Cam An
0258 374 0260 – Công an xã Suối Dầu
0258 385 0310 – Công an xã Diên Khánh
0258 351 0134 – Công an tuyến liên quan
🚨 HUYỆN DIÊN KHÁNH – CÁC XÃ
0985 990 479 – Thị trấn Diên Khánh, Đại úy Huỳnh Hoài Nam – Phó Trưởng Công an thị trấn
0974 088 154 – Xã Diên Lâm, Thượng úy Nguyễn Ngọc Hải – Phó Trưởng Công an xã
0935 053 373 – Xã Diên Điền, Thiếu tá Nguyễn Đức Minh – Trưởng Công an xã
0396 958 784 – Xã Diên Sơn, Thiếu tá Võ Việt Hùng – Phó Trưởng Công an xã
0396 958 784 – Xã Xuân Đông, Thiếu tá Trần Kim Huy – Phó Trưởng Công an xã
0903 503 203 – Xã Diên Phú, Trung tá Võ Đức Thế – Phó Trưởng Công an xã
0386 318 883 – Xã Diên Thọ, Đại úy Nguyễn Phước Việt – Phó Trưởng Công an xã
0918 660 639 – Xã Diên Phước, Thiếu tá Hồ Văn Hùng – Phó Trưởng Công an xã
0909 453 745 – Xã Diên Lạc, Thiếu tá Trần Đình Trung Việt – Phó Trưởng Công an xã
0334 384 706 – Xã Diên Tân, Thượng úy Hoàng Văn Quốc – Phó Trưởng Công an xã
0985 268 789 – Xã Diên Hòa, Đại úy Nguyễn Văn Mạnh – Phó Trưởng Công an xã
0387 773 636 – Xã Diên Thạnh, Đại úy Mai Văn Toàn – Phó Trưởng Công an xã
0963 069 179 – Xã Diên Toàn, Đại úy Bùi Đức Phương – Phó Trưởng Công an xã
0914 468 399 – Xã Diên An, Thiếu tá Nguyễn Đình Lực – Phó Trưởng Công an xã
0989 822 220 – Xã Bình Lộc, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó Trưởng Công an xã
0913 684 279 – Xã Suối Hiệp, Trung tá Huỳnh Trung Tá – Phó Trưởng Công an xã
0384 386 242 – Xã Suối Tiên, Đại úy Ngô Quang Huy – Phó Trưởng Công an xã
🚨 CÁC SỐ HOTLINE CỨU HỘ LỰC LƯỢNG CÔNG AN KHU VỰC NINH HÒA
0707 001 555 – Công an phường Ninh Hòa
TỈNH GIA LAI:
Khi cần cứu hộ, cứu nạn, hãy gọi ngay số 114 hoặc các số điện thoại dưới đây của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Gia Lai. Danh sách cán bộ trực và phụ trách địa bàn:
1. Nguyễn Hoàng Tuấn – Thượng tá – Trưởng phòng – 0914159157. Địa bàn: Phường Quy Nhơn, Phường Quy Nhơn Nam
2. Trương Quang Tú – Thiếu tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV1 – 0979069114. Địa bàn: Phường Quy Nhơn, Phường Quy Nhơn Nam
3. Đậu Văn Huy – Thượng tá – Phó Trưởng phòng – 0902567788. Địa bàn: Phường Quy Nhơn Đông, các xã thuộc địa bàn huyện Phù Cát (cũ).
4. Nguyễn Tiến Dũng – Trung tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV3 – 0935357152. Địa bàn: Phường Quy Nhơn Đông, các xã thuộc địa bàn huyện Phù Cát (cũ).
5. Tạ Thanh Phong – Thượng tá – Phó Trưởng phòng – 0913608586. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện An Lão (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Phù Mỹ (cũ)
6. Võ Văn Thơm – Thiếu tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV4 – 0978531012. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện An Lão (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Phù Mỹ (cũ).
7. Trần Đăng Khoa – Thượng tá – Phó Trưởng phòng – 0976337979. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ).
8. Lương Anh Sơn – Trung tá – Đội trưởng Đội Công tác CC và CNCH – 0905561979. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ).
9. Trần Cảnh Tân – Trung tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV7 – 0914117886. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ).
10. Võ Huy Hùng – Trung tá – Phó Trưởng phòng – 0914004588. Địa bàn: Phường Quy Nhơn Bắc, Phường Quy Nhơn Tây; các xã thuộc địa bàn huyện Vân Canh (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Tây Phước (cũ).
11. Mạc Thanh Bi – Thiếu tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV2 – 0935026799. Địa bàn: Phường Quy Nhơn Bắc, Phường Quy Nhơn Tây; các xã thuộc địa bàn huyện Vân Canh (cũ); các xã thuộc địa bàn huyện Tây Phước (cũ).
12. Trương Minh Trung – Trung tá – Phó Trưởng phòng – 0983701434. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Khê (cũ) và các vùng lân cận.
13. Võ Văn Phổn – Trung tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV6 – 0914097873. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Khê (cũ) và các vùng lân cận
14. Nguyễn Thành Chung – Trung tá – Phó Trưởng phòng – 0974126789. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Nhơn (cũ), huyện Tây Sơn (cũ), huyện Vĩnh Thạnh (cũ).
15. Nguyễn Trần Tuấn – Trung tá – Đội trưởng Đội CC và CNCH KV5 – 0914004369. Địa bàn: Các xã, phường thuộc địa bàn thị xã An Nhơn (cũ), huyện Tây Sơn (cũ), huyện Vĩnh Thạnh (cũ).
TỈNH ĐẮK LẮK:
Khi gặp sự cố cháy, nổ, tai nạn gọi ngay 114 hoặc số điện thoại cho cán bộ phụ trách địa bàn:
Ngay trong sáng 20-11, nước lũ lên rất nhanh ở tỉnh Khánh Hòa. Nhiều nơi bị cô lập do bị nước lũ chia cắt.
Khu vực lũ tại thôn Đắc Lộc (phường Bắc Nha Trang)
Hình ảnh tại khu đô thị Vĩnh Điềm Trung - Phường Tây Nha Trang. Nhà dân bị ngập sâu, rất nhiều ô tô "bơi' trong biển nước
Công an Khánh Hoà sơ tán người già đến nơi an toàn
Công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Các chiến sĩ CSGT vất vả làm nhiệm vụ, cũng được lực lượng chức năng hỗ trợ
Theo bản tin của Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Khánh Hoà lũ trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang đã đạt đỉnh sau đó xuống và lên lại ở mức báo động 3, riêng trạm Phan Rang ở dưới mức báo động 3.
Một gia đình có 9 người ở phường Tây Nha Trang đang cần hỗ trợ
Mực nước lúc 21 giờ ngày 19-11 trên sông Cái Nha Trang tại trạm thủy văn Đồng Trăng là 12,54m trên mức báo động 3 là 1,54m, trạm Diên Phú là 6,60m, trên mức báo động 3 là 1,10m; trên sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ là 39,29m trên mức báo động 3 là 1,79m, tại trạm Phan Rang là 4,39m, dưới mức báo động 3 là 0,11m.
Thông tin hỗ trợ gồm số điện thoại và định vị để lực lượng chức năng dễ tiếp cận
Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cái Nha Trang và Cái Phan Rang tiếp tục lên, dao động ở trên mức báo động 3, đỉnh lũ trên sông Cái Nha Trang tại trạm thủy văn Đồng Trăng và tại trạm Diên Phú ở trên mức báo động 3 từ 1,2-2,2m; trên sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ ở trên mức báo động 3 từ 2,5-3,5m; tại trạm Phan Rang trên mức báo động 3 từ 0,4-1,0m
Thông tin cần giúp đỡ ở khu vực Vĩnh Phương cũ hiện nay là phường Bắc Nha Trang
Hiện tại lực lượng chức năng của tỉnh Khánh Hoà huy động tối đa lực lượng ứng cứu người dân trong vùng ngập lụt, đưa người dân đến nơi an toàn.
Thông tin nhờ hỗ trợ cho gia đình người thân tại đường Trung Tâm, phường Tây Nha Trang
Nước lũ lên nhanh, kèm với trời tối không có điện khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
Nhiều hộ dân ở khu vực xã Diên Điền lên mạng nhờ hỗ trợ
Tại nhiều khu vực nước lên người dân trở tay không kịp đã lên mạng xã hội kêu gọi lực lượng cứu hộ.
Một gia đình ở phường Bắc Nha Trang cần hỗ trợ
Theo lãnh đạo phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Khánh Hoà thì thời điểm này trong đêm tối, người dân cần bình tỉnh tìm các vị trí cao ở trong nhà để trú tạm chờ lực lượng cứu hộ tới, tuyệt đối không ra khỏi nhà vì trời tối và nước chảy xiết.
Lời cầu cứu ở khu vực Diên Khánh
Thông tin yêu cầu hỗ trợ đa phần là gia đình có con nhỏ và người già không biết bơi đang bị kẹt ở trong nhà
Lãnh đạo một doanh nghiệp lên mạng kêu hỗ trợ giúp nhân viên đang ở khu vực bị ngập
Đồng thời, trên mạng xã hội người dân cũng liên tục chia sẻ thông tin lực lượng cứu hộ tại các khu vực và cách thức liên hệ để mọi người có thể nhanh chóng kết nối
Thông tin về lực lượng cứu hội ở khu vực Nha Trang
Bên cạnh đó, nhiều gia đình ở vùng bị ngập có nhà cao ráo cũng sẵn sàng mở cửa, chuẩn bị thức ăn để đón mọi người đến trú tránh lũ, cùng nhau hỗ trợ vượt qua khó khăn
Nhà anh Duy ở Vĩnh Phương có thể ở được 40 người
Thông tin các địa chỉ người dân có thể lưu trú miễn phí
Một khách sạn ở phường Bắc Nha Trang mở cửa để người dân vùng ngập lụt vào ở miễn phí
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/11/2025 05:50 AM (GMT+7)