Mưa lũ ở Gia Lai, 3 người tử vong, yêu cầu thủy điện dừng xả nước

Ngày 20/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có công văn gửi Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak về việc vận hành giảm lũ cho vùng hạ du sông Côn, sông Ba.

Theo đó, căn cứ tình hình lưu lượng nước về Hồ thủy điện Ka Nak và Hồ thủy điện An Khê cũng như tình hình ngập lụt vùng hạ du sông Côn (địa phận Gia Lai) và sông Ba (địa phận Đắk Lắk), Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak tạm dừng phát điện Nhà máy Thủy điện An Khê để giảm lưu lượng chạy máy về sông Côn.

Lực lượng công an di dời tài sản cho dân.

Đặc biệt, tạm dừng xả tràn hồ Ka Nak để tích dần mực nước đến mực nước lũ thiết kế 515,32m và tạm dừng xả tràn hồ An Khê để tích dần về mực nước 429,3m nhằm giảm lũ cho hạ du sông Ba. Khi mực nước Hồ thủy điện Ka Nak đạt đến cao trình 515,32m và Hồ thủy điện An Khê đạt đến cao trình 429,3m thì công ty vận hành điều tiết duy trì mức nước.

Trước đó, các thủy điện khu vực Gia Lai, Đắk Lắk đang xả lũ với lưu lượng kinh khủng, cùng với mưa to tại chỗ khiến hạ du ngập nặng.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã phối hợp chính quyền địa phương di dời hơn 2.400 hộ với trên 6.600 lượt người đến nơi an toàn; cứu nạn cứu hộ 184 người khỏi vùng ngập sâu; kiểm tra hơn 275 điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, chia cắt và lập rào chắn cảnh báo người dân, đến sáng 20/11, địa phương đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do mưa lũ.

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên, từ 19h ngày 19/11 đến 7h ngày 20/11, lượng mưa giảm nhiều, chỉ còn khu vực hồ Mỹ Thuận (xã Ngô Mây) có mưa to. Các trọng điểm ngập lụt khu vực phường Quy Nhơn và xã Tuy Phước nước lụt đã rút so với đỉnh điểm ngày 19/11.

Lực lượng cứu hộ đầm mình dưới dòng nước lũ sơ tán người dân.

Bà Lê Thị Vinh Hương - Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước, cho biết: Các điểm ngập sâu như đê sông Luật Lễ, khu vực Diêu Trì, trung tâm xã Tuy Phước... nước lũ đã rút được khoảng 1 mét.

“Nhiều nơi đã lộ ra đường giao thông, việc đi lại một số vùng ngập lụt đã dễ dàng hơn. Từ đêm qua tới nay, tình trạng người dân kêu cứu đã giảm so với đêm trước”, bà Hương nói.

Một cụ ông được sơ tán đến nơi an toàn.

Theo bà Hương, vùng huyện Tuy Phước cũ là rốn lũ, người dân có nhiều kinh nghiệm ứng phó nhưng cũng vì vậy mà chủ quan bởi không lường trước mức độ ngập lụt sâu như lần này. Bà Hương cho rằng, trong cơn lũ này, ngoài việc lũ lớn, nước ngập sâu nhiều nhà kêu cứu trong đêm, vẫn có những hộ không chịu sơ tán khi cán bộ phường đến vận động. Tới khi nước ngập lên 2,5m mới hoảng sợ kêu cứu, công an, dân phòng phải lao vào nước lũ ứng cứu dân rất nguy hiểm.

Ông Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây thông tin, nước lũ tại các điểm ngập sâu của phường cũng đã rút được từ 0,8-1m trong đêm qua tới sáng nay. Dù lũ đã giảm bớt nhưng phường vẫn vận động bà con tiếp tục ở lại nơi sơ tán thêm một thời gian, không vội quay về nhà bởi có thể mưa lớn sẽ trở lại kéo theo ngập lụt.