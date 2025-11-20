Cứu hộ dân vùng ngập ở Đăk Lăk, Khánh Hòa

Tối 19/11, Công an xã Tây Hòa, tỉnh Đăk Lăk, băng qua các dòng nước chảy xiết, tiếp cận, hỗ trợ người dân tại các vị trí bị cô lập, ngập sâu.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua gây thiệt hại nặng ở các tỉnh miền Trung. Tại Đăk Lăk và Gia Lai, nước sông Ba và sông Hà Thanh dâng nhanh, nhiều khu vực ngập sâu, có nhà bị lút nóc, người dân phải leo lên mái chờ cứu hộ.

Tại Khánh Hòa, mưa lũ làm 10 người chết, 2 người mất tích, hàng nghìn nhà ngập. Giao thông nhiều nơi ở Tây Nguyên và miền Trung bị chia cắt do ngập khoảng một mét và sạt lở.

Nước dâng ngập trong nhà, cứu hộ ở xã Tây Hòa phải đưa xuồng vào di chuyển người dân, nhất là nhà có trẻ em, người già.

Lực lượng chức năng tiếp cận cứu một cụ bà trong vùng cô lập tại phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa. Đây là địa phương ngập kéo dài suốt mấy ngày qua.

Đường 23/10, tuyến huyết mạch ở cửa ngõ phía Tây Nha Trang, chìm trong biển nước sáng nay. Hàng trăm người đã chèo thuyền thúng, cano để cứu hộ người dân bị ngập sâu.

Lực lượng chức năng dùng cano vận chuyển người lớn, trẻ nhỏ thoát khỏi vùng ngập ở phường Tây Nha Trang đến nơi an toàn. Sáng nay, nhiều nơi tại trung tâm Nha Trang vẫn mưa rất lớn. Nhiều tuyến đường ngập hơn một mét, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Người dân được lực lượng chức năng cứu hộ, vận chuyển bằng xuồng cao su trên đường ở Nha Trang.

Em nhỏ bật khóc được mẹ đưa ra khỏi vùng ngập ở phường Tây Nha Trang.

Trời mưa lớn, nước lũ dâng cao, lực lượng cứu hộ phải dùng áo mưa mặc cho trẻ nhỏ khỏi nhiễm lạnh.

Hoàng Thị Hậu, sinh viên ở dãy trọ phường Tây Nha Trang, vừa được giải cứu sáng nay, cho biết khu trọ vẫn còn 16 người bị kẹt, trong đó có 6 trẻ nhỏ.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hoà huy động xuồng máy chở người dân tới nơi tránh trú an toàn.

Xuồng máy đưa lương thực tới tiếp tế cho khu dân cư Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang.

Công an xã Ninh Phước (Ninh Thuận cũ, nay là Khánh Hoà) cứu hộ nhiều hộ dân ở các thôn Mỹ Nghiệp, Phước Lợi, Phú Nhuận... trong đêm 19/11 khi lũ sông Dinh dâng cao.

Sáng nay, công an xã Vạn Ninh đưa người dân ở tổ dân phố 15 ra khỏi vùng ngập.