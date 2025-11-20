Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Cứu hộ dân vùng ngập ở Đăk Lăk, Khánh Hòa

Sự kiện: Mưa lũ 2025
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Suốt đêm 19 đến sáng 20/11, lực lượng cứu hộ hàng nghìn người ở nhiều điểm ngập tại Đăk Lăk, Khánh Hòa.

Cứu hộ dân vùng ngập ở Đăk Lăk, Khánh Hòa - 1

Tối 19/11, Công an xã Tây Hòa, tỉnh Đăk Lăk, băng qua các dòng nước chảy xiết, tiếp cận, hỗ trợ người dân tại các vị trí bị cô lập, ngập sâu.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua gây thiệt hại nặng ở các tỉnh miền Trung. Tại Đăk Lăk và Gia Lai, nước sông Ba và sông Hà Thanh dâng nhanh, nhiều khu vực ngập sâu, có nhà bị lút nóc, người dân phải leo lên mái chờ cứu hộ.

Tại Khánh Hòa, mưa lũ làm 10 người chết, 2 người mất tích, hàng nghìn nhà ngập. Giao thông nhiều nơi ở Tây Nguyên và miền Trung bị chia cắt do ngập khoảng một mét và sạt lở.

Cứu hộ dân vùng ngập ở Đăk Lăk, Khánh Hòa - 2

Nước dâng ngập trong nhà, cứu hộ ở xã Tây Hòa phải đưa xuồng vào di chuyển người dân, nhất là nhà có trẻ em, người già.

Cứu hộ dân vùng ngập ở Đăk Lăk, Khánh Hòa - 3

Lực lượng chức năng tiếp cận cứu một cụ bà trong vùng cô lập tại phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa. Đây là địa phương ngập kéo dài suốt mấy ngày qua.

Cứu hộ dân vùng ngập ở Đăk Lăk, Khánh Hòa - 4

Đường 23/10, tuyến huyết mạch ở cửa ngõ phía Tây Nha Trang, chìm trong biển nước sáng nay. Hàng trăm người đã chèo thuyền thúng, cano để cứu hộ người dân bị ngập sâu.

Cứu hộ dân vùng ngập ở Đăk Lăk, Khánh Hòa - 5

Lực lượng chức năng dùng cano vận chuyển người lớn, trẻ nhỏ thoát khỏi vùng ngập ở phường Tây Nha Trang đến nơi an toàn. Sáng nay, nhiều nơi tại trung tâm Nha Trang vẫn mưa rất lớn. Nhiều tuyến đường ngập hơn một mét, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Cứu hộ dân vùng ngập ở Đăk Lăk, Khánh Hòa - 6

Người dân được lực lượng chức năng cứu hộ, vận chuyển bằng xuồng cao su trên đường ở Nha Trang.

Cứu hộ dân vùng ngập ở Đăk Lăk, Khánh Hòa - 7

Em nhỏ bật khóc được mẹ đưa ra khỏi vùng ngập ở phường Tây Nha Trang.

Cứu hộ dân vùng ngập ở Đăk Lăk, Khánh Hòa - 8

Trời mưa lớn, nước lũ dâng cao, lực lượng cứu hộ phải dùng áo mưa mặc cho trẻ nhỏ khỏi nhiễm lạnh.

Cứu hộ dân vùng ngập ở Đăk Lăk, Khánh Hòa - 9

Hoàng Thị Hậu, sinh viên ở dãy trọ phường Tây Nha Trang, vừa được giải cứu sáng nay, cho biết khu trọ vẫn còn 16 người bị kẹt, trong đó có 6 trẻ nhỏ.

Cứu hộ dân vùng ngập ở Đăk Lăk, Khánh Hòa - 10

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hoà huy động xuồng máy chở người dân tới nơi tránh trú an toàn.

Cứu hộ dân vùng ngập ở Đăk Lăk, Khánh Hòa - 11

Cứu hộ dân vùng ngập ở Đăk Lăk, Khánh Hòa - 12

Xuồng máy đưa lương thực tới tiếp tế cho khu dân cư Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang.

Cứu hộ dân vùng ngập ở Đăk Lăk, Khánh Hòa - 13

Công an xã Ninh Phước (Ninh Thuận cũ, nay là Khánh Hoà) cứu hộ nhiều hộ dân ở các thôn Mỹ Nghiệp, Phước Lợi, Phú Nhuận... trong đêm 19/11 khi lũ sông Dinh dâng cao.

Cứu hộ dân vùng ngập ở Đăk Lăk, Khánh Hòa - 14

Sáng nay, công an xã Vạn Ninh đưa người dân ở tổ dân phố 15 ra khỏi vùng ngập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm Linh - Bùi Toàn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/11/2025 09:48 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Mưa lũ 2025
Khánh Hòa lũ vượt kỷ lục 39 năm
Khánh Hòa lũ vượt kỷ lục 39 năm
Đêm qua, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa lên tới 6,62m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 1986, trở thành trận lũ lụt tồi tệ nhất...
Xem thêm
Tin liên quan
Mưa lũ 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN