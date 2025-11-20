Cảnh hàng loạt ô tô trong khu đô thị ở Nha Trang chìm trong nước

Tại khu đô thị Vĩnh Điềm Trung nằm trên địa bàn phường Tây Nha Trang, hàng loạt xe ô tô đậu bên đường nước lên tới gần nóc.

Nước lũ bủa vây khiến hàng chục ô tô chìm trong nước trước siêu thị GO.

Nước trùm cả một tuyến đường, hàng trăm xe ô tô chết máy do lũ dâng cao hơn 1m.

Nhiều ô tô nổi lềnh bềnh không kịp di tản.

Dưới nút giao Ngọc Hội cũng có hàng chục ô tô bị nước lũ bủa vây.

Cả khu đô thị hiện đã "thất thủ".

Nhà cửa, chùa chiền, ô tô đều chìm trong nước. Vào đêm qua cho đến sáng nay, người dân phường Tây Nha Trang liên tục lên mạng kêu cứu, tìm kiếm sự hỗ trợ.