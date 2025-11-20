Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Cảnh hàng loạt ô tô trong khu đô thị ở Nha Trang chìm trong nước

Sự kiện: Mưa lũ 2025
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Mưa lũ kéo dài khiến hàng loạt ô tô đậu trong khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chìm trong nước.

Cảnh hàng loạt ô tô trong khu đô thị ở Nha Trang chìm trong nước - 1

Tại khu đô thị Vĩnh Điềm Trung nằm trên địa bàn phường Tây Nha Trang, hàng loạt xe ô tô đậu bên đường nước lên tới gần nóc.

Cảnh hàng loạt ô tô trong khu đô thị ở Nha Trang chìm trong nước - 2

Nước lũ bủa vây khiến hàng chục ô tô chìm trong nước trước siêu thị GO.

Cảnh hàng loạt ô tô trong khu đô thị ở Nha Trang chìm trong nước - 3

Nước trùm cả một tuyến đường, hàng trăm xe ô tô chết máy do lũ dâng cao hơn 1m.

Cảnh hàng loạt ô tô trong khu đô thị ở Nha Trang chìm trong nước - 4

Nhiều ô tô nổi lềnh bềnh không kịp di tản.

Cảnh hàng loạt ô tô trong khu đô thị ở Nha Trang chìm trong nước - 5

Dưới nút giao Ngọc Hội cũng có hàng chục ô tô bị nước lũ bủa vây.

Cảnh hàng loạt ô tô trong khu đô thị ở Nha Trang chìm trong nước - 6

Cả khu đô thị hiện đã "thất thủ".

Cảnh hàng loạt ô tô trong khu đô thị ở Nha Trang chìm trong nước - 7

Nhà cửa, chùa chiền, ô tô đều chìm trong nước. Vào đêm qua cho đến sáng nay, người dân phường Tây Nha Trang liên tục lên mạng kêu cứu, tìm kiếm sự hỗ trợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phùng Quang ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/11/2025 11:46 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Mưa lũ 2025
Khánh Hòa lũ vượt kỷ lục 39 năm
Khánh Hòa lũ vượt kỷ lục 39 năm
Đêm qua, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa lên tới 6,62m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 1986, trở thành trận lũ lụt tồi tệ nhất...
Xem thêm
Tin liên quan
Mưa lũ 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN