Cảnh hàng loạt ô tô trong khu đô thị ở Nha Trang chìm trong nước
Mưa lũ kéo dài khiến hàng loạt ô tô đậu trong khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chìm trong nước.
Tại khu đô thị Vĩnh Điềm Trung nằm trên địa bàn phường Tây Nha Trang, hàng loạt xe ô tô đậu bên đường nước lên tới gần nóc.
Nước lũ bủa vây khiến hàng chục ô tô chìm trong nước trước siêu thị GO.
Nước trùm cả một tuyến đường, hàng trăm xe ô tô chết máy do lũ dâng cao hơn 1m.
Nhiều ô tô nổi lềnh bềnh không kịp di tản.
Dưới nút giao Ngọc Hội cũng có hàng chục ô tô bị nước lũ bủa vây.
Cả khu đô thị hiện đã "thất thủ".
Nhà cửa, chùa chiền, ô tô đều chìm trong nước. Vào đêm qua cho đến sáng nay, người dân phường Tây Nha Trang liên tục lên mạng kêu cứu, tìm kiếm sự hỗ trợ.
Theo Phùng Quang ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/11/2025 11:46 AM (GMT+7)