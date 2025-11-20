Quân khu 5 họp khẩn với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Đắk Lắk ứng phó lũ

Sáng 20-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp khẩn triển khai công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn các xã, phường phía Đông của tỉnh.

Quân khu 5 họp khẩn với Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: B.P

Dự cuộc họp có Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Cục trưởng Cục Cứu hộ-cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu.

Tại cuộc họp, lực lượng chức năng báo cáo lưu lượng xả lũ các thủy điện đầu nguồn trên sông Ba, sông Bàn Thạch; thông tin, khu vực nhà dân cần sơ tán.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, triển khai lực lượng, phương tiện, lương thực thực phẩm... nhằm ứng cứu kịp thời người dân ở vùng cô lập.

Nhiều nhà dân đã ngập sâu. Ảnh: N.S

Theo Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Quân khu 5 đã đề xuất Bộ Quốc phòng sẵn sàng trực thăng ứng cứu khi có tình huống. Thiếu tướng Trần Thanh Hải yêu cầu các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuân thủ nghiêm quy định, duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong chỉ huy, điều hành ứng cứu.

Sáng nay, thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng 13.400 m3/giây, vẫn ở mức cao. Phía hạ du sông Ba, nhiều khu vực vẫn ngập sâu trong biển nước.