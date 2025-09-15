Ngắm dàn xe bọc thép, chống khủng bố của Bộ Công an tại triển lãm thành tựu đất nước

Tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, nằm trong khu vực trưng bày ngoài trời, với chủ đề “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”, Bộ Công an trưng bày, giới thiệu các hiện vật, sản phẩm nhằm tôn vinh những cống hiến, đóng góp của Công an nhân dân trên chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Trong những ngày diễn ra triển lãm, khu vực trưng bày khí tài, đặc biệt là dàn xe bọc thép luôn thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Nổi bật trong dòng xe bọc thép là xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm.

Thân xe, kính xe chống đạn, sàn xe chống mìn, lốp xe có khả năng hoạt động quãng đường dài sau khi bị trúng đạn. Xe được trang bị đèn gây lóa, tháp súng xoay 360 độ, camera quan sát...

Xe IAG chống đạn tác chiến dùng cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát ma túy.

Xe Ram bọc thép phục vụ công tác đánh bắt, truy bắt tội phạm nguy hiểm.

Xe chống đạn cấp BR7.

Xe lội nước chuyên dùng chở kíp chiến đấu của lực lượng đặc nhiệm.

Xe phun nước chống bạo loạn được trưng bày tại triển lãm.

Xe được sử dụng trong chống bạo loạn, giải tán đám đông, biểu tình, gây rối trái pháp luật. Phía trước xe có hệ thống súng phun nước áp lực lớn, có thể phun sơn đánh dấu các đối tượng nguy hiểm, phun hơi cay và hệ thống lưỡi gạt các vật cản.

Xe phóng thang đặc chủng được trưng bày tại triển lãm

Xe thiết lập barrie phòng chống bạo loạn.

Dàn xe chữa cháy hiện đại được trưng bày tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Trẻ em tham gia các hoạt động, thử thách tại khu vực triển lãm ngoài trời.

Gian trưng bày trong nhà thu hút nhiều người dân và du khách tham quan.

Đây là nơi giúp công chúng hiểu rõ hơn và có cơ hội tiếp cận một số lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành của Công an nhân dân thông qua một số khí tài, phương tiện đặc chủng phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân, thể hiện sức mạnh của Công an nhân dân.

Một số mẫu súng hiện đại được trang bị cho lực lượng CSĐN như súng bắn góc, súng bắn tỉa, tiểu liên hạng nhẹ...