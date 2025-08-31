Cận cảnh dàn xe hộ tống, bảo vệ nguyên thủ ở lễ diễu binh A80

Đi đầu đội hình là khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn. Lực lượng này có nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Hiện nay, xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn được nâng cấp, đổi mới, hiện đại hóa, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về hình thức, tính năng kỹ thuật, tốc độ di chuyển, tác chiến, tính năng an toàn khi thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng tiêu chí chuyển đổi xanh theo chỉ đạo của Chính phủ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG - HOÀNG GIANG

Tiếp đến là khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế. Những loại xe này được trang bị động cơ mạnh mẽ, khả năng vận hành ổn định và các tính năng phù hợp với yêu cầu công việc đặc thù. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khối xe đặc chủng gồm xe mô tô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa chức năng, xe cơ giới đặc chủng được trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Xe chống đạn Chevrolet Suburban được biết đến như "pháo đài di động", có lớp vỏ bọc thép và kính chống đạn, có khả năng chống lại các loại đạn từ súng ngắn, đảm bảo an toàn tối đa cho người bên trong. Ảnh: HOÀNG GIANG

Xe Chevrolet Suruban, xe xử lý tình huống chuyên dụng đa chức năng. Ảnh: VGP

Xe bọc thép IAG 4x4 Guardian Tactica có khả năng chống đạn ở mức cao nhất, đáp ứng tính cơ động và chiến đấu cao. Xe có lớp bọc thép chống đạn, chống sức ép nổ và khả năng vượt địa hình.Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đội hình xe nghiệp vụ đã góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG