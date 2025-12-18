Tướng quyền lực nhất Pakistan khó xử vì kế hoạch của Tổng thống Mỹ Trump

Tướng Asim Munir (cầm micro) trong chuyến thị sát cuộc tập trận ngày 1/5. (Ảnh: Reuters)

Giới phân tích cho rằng động thái này có thể gây phản ứng dữ dội trong nước.

Thống chế Asim Munir dự kiến sẽ bay tới Washington trong vài tuần tới để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây sẽ là cuộc gặp thứ ba trong vòng sáu tháng, nhiều khả năng tập trung vào vấn đề đưa lực lượng đến Dải Gaza, Reuters dẫn nguồn tin cho biết.

Kế hoạch Gaza 20 điểm của Tổng thống Trump có điều khoản thành lập một lực lượng từ các quốc gia Hồi giáo để giám sát giai đoạn chuyển tiếp, phục vụ công cuộc tái thiết và phục hồi kinh tế tại vùng đất của người Palestine sau 2 năm bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

Nhiều quốc gia tỏ ra dè dặt với sứ mệnh phi quân sự hóa lực lượng Hamas ở Dải Gaza, do lo ngại bị cuốn vào cuộc xung đột và vấp phải sự phản đối của dư luận trong nước vốn ủng hộ Palestine và phản đối Israel.

Tuy nhiên, ông Munir đã xây dựng mối quan hệ gần gũi với nhà lãnh đạo Mỹ nhằm hàn gắn quan hệ mất lòng tin giữa Washington và Islamabad nhiều năm qua. Tháng 6 năm nay, ông Munir được mời dự bữa trưa tại Nhà Trắng - lần đầu tiên một tổng thống Mỹ tiếp riêng tư lệnh quân đội Pakistan mà không có quan chức dân sự đi cùng.

“Nếu Pakistan không tham gia (lực lượng ổn định Dải Gaza) có thể khiến ông Trump phật ý. Điều này không hề đơn giản đối với quốc gia luôn muốn giữ thiện chí cũng như đầu tư và viện trợ an ninh từ Mỹ”, ông Michael Kugelman, chuyên gia cao cấp về Nam Á tại Hội đồng Đại Tây Dương, trụ sở ở Washington, nhận định.

Pakistan - quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân - có quân đội dày dạn kinh nghiệm chiến trận, từng 3 lần tham chiến với đối thủ Ấn Độ, gần đây nhất là cuộc xung đột ngắn vào mùa hè năm nay.

Nước này cũng phải xử lý các cuộc nổi dậy tại những khu vực xa xôi và đang sa lầy trong cuộc chiến khốc liệt với các nhóm Hồi giáo cực đoan mà Islamabad cho là được Afghanistan che chở.

Quân đội Pakistan, Bộ Ngoại giao và Bộ Thông tin nước này không trả lời đề nghị bình luận về thông tin trên, theo Reuters.

Tháng trước, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết Islamabad có thể xem xét đóng góp quân cho hoạt động gìn giữ hòa bình, nhưng nhấn mạnh việc giải giáp Hamas “không phải nhiệm vụ của chúng tôi”.

Áp lực trong nước

Đầu tháng này, ông Munir được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh các lực lượng quốc phòng, phụ trách cả không quân và hải quân, đồng thời được gia hạn nhiệm kỳ đến năm 2030.

Theo sửa đổi hiến pháp được thông qua tại Quốc hội Pakistan cuối tháng trước, ông Munir giữ danh hiệu Thống chế suốt đời và được hưởng quyền miễn trừ vĩnh viễn khỏi mọi truy tố hình sự.

Trong mấy tuần qua, ông Munir gặp gỡ các lãnh đạo quân sự và dân sự từ Indonesia, Malaysia, Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Ai Cập và Qatar. Các nhà phân tích cho rằng nội dung gặp gỡ dường như liên quan đến lực lượng Dải Gaza.

Nỗi lo lớn đối với các lãnh đạo Pakistan là việc nước này điều quân đến Dải Gaza theo kế hoạch của Mỹ có thể thổi bùng làn sóng biểu tình của các đảng Hồi giáo tại Pakistan, khi họ luôn phản đối Mỹ và Israel kịch liệt.

Các lực lượng Hồi giáo này có khả năng huy động hàng nghìn người xuống đường.

Một đảng Hồi giáo cực đoan và chống Israel bị cấm hoạt động vào tháng 10, sau những hoạt động bạo lực và đấu tranh đòi duy trì các luật báng bổ cực kỳ hà khắc. Giới chức cho biết chính quyền đã bắt giữ các lãnh đạo của đảng này cùng hơn 1.500 người ủng hộ, đồng thời phong tỏa tài sản và tài khoản ngân hàng trong chiến dịch đang diễn ra.

Dù đảng này đã bị đặt ngoài vòng pháp luật, hệ tư tưởng của họ vẫn tồn tại.

Đảng của cựu Thủ tướng Imran Khan, người giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024 và được công chúng ủng hộ rộng rãi, cũng đang mâu thuẫn sâu sắc với ông Munir.

Ông Abdul Basit, nghiên cứu viên cao cấp tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (Singapore), cho rằng nếu tình hình leo thang khi lực lượng quốc tế đến Dải Gaza, rắc rối sẽ đến rất nhanh.

“Người ta sẽ nói rằng ông Munir đang làm theo ý Israel. Sẽ là cực kỳ ngây thơ nếu không nhìn thấy trước điều đó”, ông Basit nói.