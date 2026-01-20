Mức lương đóng BHXH từ năm 2026 nhiều người chưa biết

BHXH TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 06/BHXH-QLT thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp áp dụng kể từ năm 2026 đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố.

Theo BHXH TP Hà Nội, mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ tham gia các loại bảo hiểm nêu trên đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được xác định theo mức lương tối thiểu vùng tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.