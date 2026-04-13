Diễn biến nắng nóng trong 1 tháng tới

Bà Tạ Thị Hồng An, Dự báo viên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tình trạng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đang bao trùm khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, với nền nhiệt phổ biến 38–40 độ C, có nơi trên 40 độ. Đáng chú ý, vùng núi phía Tây Nghệ An và Hà Tĩnh ghi nhận mức nhiệt vượt 41 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng hiện ở mức cấp 2.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng năm nay xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm. Việc ghi nhận mức nhiệt trên 41 độ C ngay trong đầu tháng 4 tại miền Trung là hiện tượng ít gặp trong khoảng 10 năm trở lại đây, dù chưa vượt mức kỷ lục cùng kỳ tháng 4/2024.

Nắng nóng 41 độ ngay đầu mùa là hiện tượng ít gặp trong 10 năm trở lại đây. Ảnh: Tuấn Anh

Dự báo trong ngắn hạn, nắng nóng tại Bắc Bộ, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 14/4. Từ khoảng ngày 15–16/4, nền nhiệt tại các khu vực này sẽ có xu hướng giảm dần. Riêng khu vực Trung Bộ, nắng nóng có thể kéo dài muộn hơn, nhưng cũng được dự báo suy giảm từ khoảng ngày 17/4.

Tuy nhiên, từ nửa cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, nắng nóng có xu hướng quay trở lại và gia tăng trên phạm vi cả nước. Số ngày nắng nóng gay gắt (nhiệt độ trên 37 độ C) được dự báo sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế.

Bên cạnh đó, đây cũng là thời kỳ chuyển mùa tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Do đó, khả năng xuất hiện mưa rào và dông gia tăng. Cơ quan khí tượng cảnh báo, các hiện tượng dông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong các cơn mưa chuyển mùa, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi các bản tin dự báo, đồng thời có biện pháp phòng tránh nắng nóng và các hiện tượng thời tiết cực đoan để đảm bảo an toàn sức khỏe và tài sản.

Diễn biến nắng nóng các khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/4, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ như: Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.3 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 39.8 độ, …; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 35- 40%.

Khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Tp. Đà Nẵng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Trà My (Tp. Đà Nẵng) 37.4 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37.8 độ, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38.0 độ; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 40-50%.

Ngày 14-15/4, khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%. Khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30-35%.

Khu vực Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần từ ngày 16/4; nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực Trung Bộ, từ ngày 17/4 có khả năng dịu dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị cấp 2.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.