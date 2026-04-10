Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/4, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ như các trạm: Tương Dương (Nghệ An) 41.3 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41.0 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40.3 độ, …; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-45%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ như các trạm: Phù Yên (Sơn La) 39.6 độ, Mai Châu (Phú Thọ) 38.8 độ, Phố Ràng (Lào Cai) 39.5 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38.5 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 37 độ như trạm: Ayunpa (Gia Lai) 38.0 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

3 ngày tới là cao điểm nắng nóng ở miền Bắc.

Ngày 10-11/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, Tp. Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực Đông Bắc Bộ (ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%, riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ 55-60%.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, cộng với tác động của hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, từ ngày 3/4, khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phần phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng; một số nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Đáng chú ý, mức nhiệt cao nhất tại các khu vực trên phổ biến từ 36-39 độ C. Riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, từ ngày 6-8/4 đã xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 39-40 độ, có nơi trên 41 độ như: Tây Hiếu (Nghệ An) 41,9 độ; Con Cuông (Nghệ An) 41,3 độ…

Đồng thời, khu vực phía Tây Bắc Bộ có nhiệt độ phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ như: Mường Tè (Lai Châu) 39,9 độ; Phù Yên (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình) 40,2 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng ghi nhận nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tháng 4-5, nắng nóng mở rộng và gay gắt hơn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 4/2026, nắng nóng sẽ gia tăng trên hầu khắp cả nước, với cường độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu tại Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ.

"Nền nhiệt độ trong tháng 4 tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Huế được dự báo cao hơn từ 1,5-2,5 độ so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại cao hơn từ 0,5-1,5 độ", ông Khiêm cho biết.

Từ khoảng tháng 5, nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt tại Bắc Bộ, Trung Bộ, và tiếp tục gia tăng cường độ cho đến tháng 8/2026. Sau đó, từ khoảng tháng 9/2026, nắng nóng có xu hướng suy giảm dần.

Nắng nóng trong năm 2026 được dự báo có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với năm 2025.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia liên tục duy trì nhận định về khả năng hình thành El Niño vào cuối năm 2026. Các cập nhật mới nhất cho thấy, xác suất xảy ra El Niño đang gia tăng rõ rệt, với khả năng xuất hiện trong giai đoạn cuối năm (khoảng 70-80%) và có thể kéo dài sang năm 2027.

Phần lớn các mô hình dự báo hiện nghiêng về kịch bản El Niño đạt cường độ mạnh, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực Niño 3.4 ở mức tương đương các sự kiện rất mạnh trong quá khứ như 1982-1983, 1997-1998 và 2015-2016, khi chỉ số Oceanic Niño Index vượt ngưỡng +2,0 độ C và gây ra nhiều biến động khí hậu trên phạm vi toàn cầu.

Tuy nhiên, một số ít mô hình đưa ra kịch bản cực đoan với cường độ có thể vượt các mức kỷ lục trước đây. Cơ quan khí tượng lưu ý rằng các dự báo dài hạn về ENSO vẫn còn nhiều bất định, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa, nên ở thời điểm hiện tại còn quá sớm để khẳng định khả năng xuất hiện "siêu El Niño". Trung tâm đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ và sẽ cập nhật kịp thời các diễn biến mới trong thời gian tới