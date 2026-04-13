Cảnh tượng xót xa khiến người dân khóc ròng giữa 'chảo lửa' 42 độ

Những ngày gần đây, nắng nóng gay gắt kéo dài tại Hà Tĩnh đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các diện tích ngô và hoa màu của người dân.

Theo ghi nhận tại nhiều địa phương, nền nhiệt tăng cao, có thời điểm lên tới trên 38-42°C, kèm theo gió Lào khô nóng khiến ruộng đồng nứt nẻ. Nhiều diện tích ngô đang trong giai đoạn sinh trưởng bị cháy lá, khô thân, thậm chí chết hàng loạt, gây thiệt hại đáng kể cho nông dân.

Nhiều cánh đồng ngô tại xã Hương phố bị chết cháy.

Tại các xã như Phúc Trạch, Hương Phố... nhiều cánh đồng ngô rơi vào tình trạng héo rũ, cây còi cọc, không thể phát triển. Không chỉ ngô, các loại rau màu và cây trồng ngắn ngày khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề do thiếu nước tưới và thời tiết khắc nghiệt kéo dài.

Người dân cho biết, dù đã chủ động tưới tiêu, che chắn nhưng trước nền nhiệt quá cao và gió nóng liên tục, nhiều diện tích cây trồng vẫn không thể cứu vãn.

Lá ngô bị khô cong và chết héo do nắng nóng đầu mùa.

Bà Bùi Thị Dung (xã Hương Phố) cho biết, gia đình bà có 4 sào ngô đang trong giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch bất ngờ bị nắng nóng kéo dài làm cháy lá, héo thân. “Bắp ngô còn non nhưng cây đã héo rũ, năng suất giảm mạnh, nhiều hạt bị lép”, bà Dung xót xa nói.

Bà Bùi Thị Dung xót xa trước diện tích ngô chưa đến độ thu hoạch bị khô do nắng nóng, hạt lép.

Cùng chung cảnh ngộ, ông Nguyễn Văn Hòa (cùng xã) cho biết, hơn 3 sào ngô của gia đình cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Theo ông, dù đã cố gắng tưới nước cầm chừng nhưng do thời tiết quá khắc nghiệt, gió nóng thổi liên tục nên cây trồng không thể phục hồi.

“Chưa năm nào nắng nóng đầu mùa mà gay gắt như vậy, cây trồng gần như không chịu nổi”, ông Hoà chia sẻ.

Vườn cây dó trầm của một hộ dân ở xã Hương Đô bị héo rũ do nắng nóng.

Không chỉ ngô và các loại hoa màu, nhiều diện tích cây gió trầm tại xã Phúc Trạch cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết khắc nghiệt. Nắng nóng kéo dài kèm gió Lào khô rát khiến nhiều vườn cây xuất hiện tình trạng héo lá, sinh trưởng chậm, thậm chí có nguy cơ chết khô.

Cây dó trầm khô héo giữa thời tiết khắc nghiệt.

Người dân địa phương cho biết, để cứu cây, họ phải dậy từ 4h tranh thủ tưới nước nhằm hạn chế bốc hơi. Tuy nhiên, do nền nhiệt tăng cao ngay từ sớm, lượng nước tưới hiệu quả không đáng kể. Dù đã nỗ lực duy trì chăm sóc, nhiều hộ vẫn đứng trước nguy cơ thiệt hại khi cây dó trầm khó có thể phục hồi trong điều kiện thời tiết hiện tại.

Lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch cho biết, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp chống hạn, tận dụng tối đa nguồn nước, đồng thời điều chỉnh lịch thời vụ phù hợp nhằm hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, nguy cơ thiệt hại trên diện rộng là rất lớn.