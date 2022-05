Nam thanh niên bị tai nạn giao thông rơi xuống vách núi tử vong

Thứ Ba, ngày 17/05/2022 12:57 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nam thanh niên bị tai nạn giao thông rơi xuống vách đá. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Ngày 17/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 23h ngày 16/5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh nhận được tin báo từ lực lượng Cảnh sát giao thông về việc anh H. S. T. (SN 1989), trú tại xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều khiển xe máy BKS 37 - B1 008.58 sau tai nạn giao thông bị văng, rơi xuống vách núi phía biển. Vị trí anh T. rơi xuống sâu khoảng 15m so với mặt đường giao thông, tại tuyến đường ven biển đi Nghệ An đoạn qua thôn Hà Nam, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn.

Hiện trường vụ cứu hộ

Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ.

Nhận định tình hình sức khỏe nạn nhân nguy kịch cần triển khai công tác cứu nạn nhanh, Đội cứu nạn đã sử dụng cáng cứu người và dây bảo hộ, cử 2 cán bộ, chiến sỹ di chuyển xuống vách núi phía dưới cố định nạn nhân vào cáng, dùng chạc ba chân kéo nạn nhân di chuyển lên phía trên.

Sau gần 30 phút cứu nạn, đội đã đưa được nạn nhân lên mặt đường. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thanh-hoa-nam-thanh-nien-bi-tai-nan-giao-thong-roi-xuong-vach-...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thanh-hoa-nam-thanh-nien-bi-tai-nan-giao-thong-roi-xuong-vach-nui-tu-vong-172220517120304334.htm