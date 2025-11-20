Hàng loạt lời cầu cứu trên mạng, có người nói đã ở trên mái nhà 16 tiếng

Sáng 20-11, các trang mạng xã hội cập nhật tình hình mưa lũ tại Đắk Lắk. Dưới phần bình luận, hàng trăm người dân khắp nơi để lại thông tin nhờ giúp đỡ.

Người dân cầu cứu khắp nơi

Trên Fanpage Công an tỉnh Đắk Lắk, tài khoản Hien Le cầu cứu: “Cứu mẹ em và gia chú em. Đường Nguyễn Tất Thành, phường Đông Hoà. Nhà có bốn trẻ nhỏ và ba phụ nữ đang mắc kẹt trên mái nhà, nhờ đội cứu hộ giúp. Trời đang mưa to, gió lớn, nước đang lên nhanh, từ chiều giờ đang gọi cứu hộ không được, đang co ro trong trời mưa to gió lớn”. Số điện thoại: 0988.408.31...- 0376.183.75....

Công an tiếp cận ứng cứu người dân.

“Khu Vực cầu suối, Phú Mỹ, Hòa Đồng, Phú Yên cũ: Nhà có hai người lớn (phụ nữ), hai trẻ em, mắc kẹt trên mái từ 11 giờ đêm hôm qua. SĐT: 0963.437.18...” - một thông tin cầu cứu khác.

Tài khoản Liên Nguyễn để lại thông tin: “Nhà ông bà ngoại em ở tổ 11, thôn Cảnh Phước, thị xã Đông Hoà (cũ) nước ngập hết nhà. Nhà có hai người già trên 80 tuổi (bà nằm một chỗ không đi được), giờ đang lên mái ngói nhưng bà không di chuyển được. SĐT: 0949.508.37... hoặc 0919.808.45...”.

Tài khoản Hồng Đào liên tục đăng các dòng trạng thái kêu cứu từ đêm hôm qua (19-11). Người này để lại số điện thoại liên hệ: 0359.931.61..., vị trí: Xóm Đồng Vạn Lộc, Bầu Trạnh, Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa, Phú Yên cũ - nay là xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk

Mẹ con chị này đã lên mái nhà, cố thủ từ chiều hôm qua. Dòng trạng thái mới nhất, người này cho biết đã ngồi trên mái nhà 16 tiếng đồng hồ và chưa được cứu, con của chị đang rất lạnh…

Nhà ngập tới nóc, nhiều người leo lên nóc chờ ứng cứu.

Trên trang web thongtincuuho.org, người dân để lại thông tin cầu cứu, số điện thoại liên hệ từng phút.

“Nhà em dưới thôn Mậu Lâm Nam gần cầu Bà Chèo có 11 người (trong đó có hai ông bà lớn tuổi, bà hiện tại nằm một chỗ), bé em vừa mới trải qua cơn thập tử nhất sinh, đang bị cô lập trong biển nước, nhà ngập gần mái. Sáng giờ em gọi cứu hộ không được. Mong anh/chị đội cứu hộ đến giúp gia đình và bà con xóm em với ạ.

Em bé và gia đình năm người (ba người lớn, một trẻ em, một em bé sơ sinh 1,5 tháng tuổi) đang bị kẹt trên mái nhà do nước ngập đến gác. Cần cứu trợ khẩn cấp. Địa chỉ: dưới cổng chào Phước Lương 200 m, hẻm đối diện Văn phòng phẩm Quỳnh Trâm, Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, Phú Yên cũ”...

Lũ vượt mốc lịch sử năm 1993.

Tập trung mọi lực lượng, phương tiện ứng cứu

Trao đổi nhanh qua điện thoại với PLO, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho hay đã được biết thông tin này và tỉnh đang tập trung các lực lượng ứng cứu.

“Quân đội, công an dùng các phương tiện vừa hỗ trợ tiếp cận ứng cứu, vừa hướng dẫn người dân tại chỗ. Tình hình năm nay rất căng, lũ vượt kỷ lục năm 1993” - ông Tuấn thông tin nhanh, đồng thời cho hay đang tập trung điều hành công tác ứng cứu.

Đến sáng nay, hồ thủy điện Sông Ba Hạ đang vẫn tiếp tục duy trì lưu lượng xả lũ lớn về sông Ba.

Người dân cầu cứu, leo lên nóc nhà.

Để người dân tiện liên hệ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đăng tải thông tin, công bố số điện thoại của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ các khu vực.

Trong đó, phụ trách chung là Thượng tá Trần Tuấn Thanh, Trưởng phòng, số điện thoại: 0987.114.114.

Thượng tá Đỗ Văn Thành (số điện thoại 0914.975.579) và Thiếu tá Đoàn Ngọc Viên (số điện thoại 0984.487.473), phụ trách các phường Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Kiến; các xã: Phú Hoà 1, Phú Hoà 2, Tuy An Nam, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Tây, Ô Loan.

Thượng tá Phạm Ngọc Vinh (số điện thoại 0983.399.370), Trung tá Nguyễn Ngọc Hoàng Thân (số điện thoại 0933.499.149), phụ trách các phường Sông Cầu, Xuân Đài; các xã: Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Xuân Thọ, Đồng Xuân, xã Xuân Phước, Phú Mỡ, Xuân Lãnh.

Nhiều người cố thủ trên ghe trong cơn lũ lịch sử.

Trung tá Trần Thanh Vũ (số điện thoại 0989.073.558), phụ trách các phường Đông Hòa, Hoà Hiệp; các xã Hòa Xuân, Tuy Hoà, Hoà Thịnh, Hoà Mỹ, Sơn Thành.

Thượng tá Đào Thế Hải (số điện thoại 0982.247.578), Trung tá Dương Xuân Ngọc (số điện thoại 0916.047.779), phụ trách các xã Ea Bá, Sơn Hòa, Vân Hòa, Sông Hinh, Đức Bình, Suối Trai, Ea Ly, Tây Sơn.