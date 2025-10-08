Người đàn ông ở Cao Bằng bị đất vùi lấp khi đang ngồi trong nhà

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h10 phút ngày 7/10, do mưa lớn kéo dài dẫn đến ta luy cao hàng chục mét sạt lở vùi lấp ngôi nhà cấp 4 của ông Hoàng Văn Trường (SN 1978), tại xóm Lũng Pươi, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng khiến nạn nhân tử vong. Thời điểm xảy ra sự cố, chỉ có ông Trường ở trong ngôi nhà nói trên.

Nhận được tin báo, lực lượng công an, biên phòng, dân quân cùng chính quyền địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Khoảng gần 3 tiếng sau, đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm và thấy thi thể ông Hoàng Văn Trường.

Theo báo cáo sơ bộ, tính đến chiều 7/10, thiên tai bão lũ số 11 đã để lại hậu quả nặng nề cho tỉnh Cao Bằng với 2 người chết, 2 người bị thương, có tới trên 2.000 nhà bị ngập lụt, ảnh hưởng sạt lở đất. Đã có 254 hộ dân được tổ chức sơ tán, di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, có trên 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; giao thông chịu ảnh hưởng nặng nề với nhiều tuyến đường bị sạt lở và ngập lụt.

Cả đêm 7/10, người dân vùng lũ Cao Bằng không ngủ lo nước dâng cao.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 8/10 trời tạnh mưa song quá trình nước rút diễn ra chậm. Hiện một số khu vực trũng thấp dọc hai bên sông Bằng và sông Hiến vẫn còn ngập, giao thông tại một số tuyến đường nội thị và liên xã chưa thông suốt.

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả mưa lũ, sửa chữa điểm sạt lở đất.

Mực nước trên sông Bằng bắt đầu rút nhưng rất chậm (ảnh chụp sáng 8/10). Ảnh: K.D

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, sạt lở; không tụ tập ven sông, suối để đảm bảo an toàn.Nhất là do mưa kéo dài, đất đá bão hòa nước, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi vẫn ở mức cao. Các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, cảnh giới tại các điểm xung yếu; bố trí lực lượng kiểm tra, khắc phục tạm thời giao thông bị chia cắt; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống.