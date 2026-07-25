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Hà Nội mưa lớn, cảnh báo ngập lụt nhiều tuyến phố

Sự kiện: Thời sự

Trong 2-4 giờ tới, Hà Nội và khu vực lân cận tiếp tục xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều tuyến phố nội thành có nguy cơ ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo bản tin cảnh báo ngập lụt do Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ phát sáng 25/7, hiện tại khu vực Hà Nội đang có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Trong khoảng 2-4 giờ tiếp theo, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50mm, có nơi cao hơn.

Hà Nội mưa lớn, cảnh báo ngập lụt nhiều tuyến phố - 1

Khu vực trước sân vận động Mỹ Đình dễ bị ngập khi mưa to. Ảnh: Tiến Dũng

Cơ quan khí tượng nhận định đợt mưa này có thể gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến phố với độ sâu phổ biến từ 0,1-0,3m, thời gian ngập khoảng 20-30 phút, một số nơi có thể kéo dài hơn. Đáng chú ý, một số điểm trũng có nguy cơ ngập sâu từ 0,2-0,4m, thậm chí cao hơn nếu mưa lớn kéo dài.

Các khu vực được cảnh báo nguy cơ ngập gồm:

Hà Nội mưa lớn, cảnh báo ngập lụt nhiều tuyến phố - 2

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các điểm trũng thấp trong thời gian mưa lớn, chủ động theo dõi các bản tin dự báo và cảnh báo thời tiết để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. 

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Theo Vũ Điệp ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/07/2026 06:52 AM (GMT+7)
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