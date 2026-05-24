Mưa lớn liên tiếp, nhiều tuyến đường ở Cà Mau sụt lún, nhà dân ‘rơi’ xuống sông

Theo báo cáo của UBND xã Trần Văn Thời (Cà Mau), rạng sáng 21/5, trên địa bàn xã xảy ra 3 điểm sụt lún trên các tuyến đường giao thông nông thôn, với chiều dài gần 100m và nhiều đoạn có nguy cơ tiếp tục sụt lún nếu mưa kéo dài. Nguyên nhân được xác định do mưa lớn kéo dài làm nền đất yếu, nước thấm sâu gây mất liên kết nền đất dẫn đến sạt lở, sụt lún.

Cũng trong ngày 21/5, tại tuyến đường thuộc ấp Kinh Hãng A (xã Khánh Hưng), xảy ra vụ sụt lún nghiêm trọng dài hơn 35m, sâu khoảng 1,5m khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Trần Chí Giang, người dân sống gần khu vực cho biết, khoảng ba ngày trước khi xảy ra vụ việc, mặt đường bắt đầu nứt và tạo thành hố sâu dưới nền đường. “Trước đó, nền đường đã bị bọng, nứt rồi. Khi mưa xuống thấm vào rồi tụt xuống rất nhanh và đột ngột”, ông Giang kể.

Theo người dân, khu vực này từng 3 lần xảy ra sạt lở, sụt lún khi chưa làm đường. Người dân phải đóng cọc dừa để gia cố nền đất. Khi tuyến đường được đầu tư đưa vào sử dụng gần 2 năm nay, giúp việc đi lại thuận tiện hơn, song hiện nay nhiều hộ dân phải đi đường vòng từ 4-5 km, học sinh đến trường gặp nhiều trở ngại.

Không chỉ các tuyến giao thông bị ảnh hưởng, rạng sáng 22/5, tại ấp Trại Lưới B, xã Đất Mới xảy ra vụ sạt lở bờ sông, có chiều dài khoảng 40 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 20m, làm hư hỏng một phần hai căn nhà của người dân. Ước tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 800 triệu đồng.

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, rào chắn khu vực nguy hiểm nhằm hạn chế người dân qua lại.

Chính quyền địa phương cho biết, khu vực này vẫn còn nguy cơ tiếp tục sạt lở, đe dọa phần nhà còn lại của hai hộ dân trên. Ngay sau khi nhận tin báo, địa phương đã đến hiện trường khảo sát, vận động các gia đình bị ảnh hưởng di dời nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sạt lở, sụt lún sau mưa lớn, người dân địa phương mong muốn ngành chức năng sớm kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và triển khai giải pháp khắc phục căn cơ nhằm đảm bảo an toàn giao thông, ổn định đời sống và hạn chế nguy cơ tái diễn trong thời gian tới.