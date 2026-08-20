Mưa lớn ở Hà Tĩnh, nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, nhiều tuyến đường bị ngập

Tại Hà Tĩnh, trong ngày 19/8 và ngày 20/8 mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập, chia cắt. Theo thống kê, tính đến 11h ngày 20/8, mưa lớn khiến khoảng 925ha lúa Hè Thu bị ngập, thiệt hại. Mưa lớn cũng khiến cầu tràn Kim Bình bị ngập, gây chia cắt giữa xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2. Tuyến đường Quốc phòng tuần tra ven biển qua xã Cẩm Trung bị sạt lở khoảng 50m.

Ghi nhận vào chiều 20/8, khu vực đầu nguồn xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn trong điều kiện mưa lớn kéo dài. Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại tại những khu vực có nguy cơ ngập, sạt lở.

Tại xã Gia Hanh, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao, tràn vào một số nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Xã Hồng Lộc cũng ghi nhận ngập cục bộ tại một số tuyến đường và khu dân cư, trong đó có khu vực thôn Quan Nam. Chính quyền địa phương đã trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó.

Công an xã Can Lộc cùng lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ người dân kê cao, di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi nước lũ tràn vào nhà.

Tại xã Cẩm Trung, một số tuyến đường xuất hiện sạt lở, trong đó có tuyến từ thôn 6 lên mỏ đá Lạc An và tuyến đường Quốc phòng ven biển khu vực Hải Đăng.

Tại đường Nguyễn Ái Quốc (Quốc lộ 1A cũ), phường Bắc Hồng Lĩnh, xảy ra ngập lụt khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Xe buýt chết máy khi đi qua đoạn ngập trên đường Nguyễn Ái Quốc (Quốc lộ 1A cũ), người dân xung quanh hỗ trợ đưa phương tiện qua khu vực ngập nước.

Trước dự báo mưa lớn kéo dài, chính quyền các địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra các khu vực xung yếu và chủ động phương án ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người dân.