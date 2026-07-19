Mưa lũ phức tạp ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Có nơi vẫn mưa lớn trên 200mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và ngày hôm nay (19/7), khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18/7 đến 15 giờ ngày 19/7 có nơi trên 90mm như các trạm: Thượng Sơn (Tuyên Quang) 140.8mm, Vĩnh Quang 1 (Cao Bằng) 93mm, Mường Lai (Lào Cai) 92.2mm,…

Từ chiều tối 19/7 đến đêm 20/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Mưa lũ phức tạp còn kéo dài đến ngày 21/7.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 19/7, các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 21/7, mưa lớn giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Về lũ trên các sông, hiện nay, mực nước trên các sông chính khu vực Bắc Bộ biến đổi chậm và ở dưới mức báo động (BĐ)1. Từ ngày 19-20/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; thượng lưu các sông Thao, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình dao động ở trên mức BĐ1.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Cập nhật các điểm có nguy cơ lũ quét cao nhất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 15 giờ ngày 18/7 đến 15 giờ này 19/7), khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nậm Xe 75,4mm (Lai Châu); Nàn Sán 94mm (Lào Cai); Thượng Sơn 141,8mm (Tuyên Quang); Vĩnh Quang 95mm (Cao Bằng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 60mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Danh sách các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm:

Lai Châu: Mường Than; Dào San, Khổng Lào, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ, Thu Lũm

Lào Cai: Mường Hum, Mường Lai, Si Ma Cai; A Mú Sung, Bản Liền, Bảo Yên, Cao Sơn, Dền Sáng, Gia Phú, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lục Yên, Lùng Phình, Mường Khương, Ngũ Chỉ Sơn, P. Sa Pa, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Tả Củ Tỷ, Tả Van, Trịnh Tường, Văn Bàn, Xuân Hòa, Y Tý

Tuyên Quang: Thượng Sơn; Bắc Mê, Đồng Tâm, Giáp Trung, Lâm Bình, Lao Chải, Linh Hồ, Tân Quang, Thượng Lâm, Vị Xuyên, Yên Cường; Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bản Máy, Bình An, Cao Bồ, Du Già, Đường Hồng, Đường Thượng, Hồ Thầu, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Quang, Minh Sơn, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Ngọc Long, Nhữ Khê, P. Hà Giang 1, P. Mỹ Lâm, Phú Linh, Pờ Ly Ngài, Quang Bình, Sủng Máng, Tát Ngà, Thắng Mố, Thông Nguyên, Thượng Nông, Tiên Nguyên, Trung Hà, Trung Thịnh, Trường Sinh, Tùng Bá, Việt Lâm, Xín Mần, Xuân Giang, Yên Hoa, Yên Minh

Cao Bằng: Lý Bôn; Bảo Lâm, Cô Ba, Hưng Đạo, Huy Giáp, Nam Quang, Quảng Lâm, Tĩnh Túc.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã ban hành nhiều công điện chỉ đạo ứng phó. Sáng 19/7, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã trực tiếp đến Lai Châu chỉ đạo khắc phục hậu quả. Tại địa phương, các lực lượng quân đội, công an cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân, khắc phục giao thông và tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.

Đoàn công tác đã đến thăm các điểm bị ảnh hưởng do trận lũ vừa qua tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đã nghe tỉnh Lai Châu báo cáo về tình hình thiệt hại, công tác tìm kiếm người mất tích, sơ tán dân cư và khôi phục các công trình thiết yếu.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận sự chủ động của chính quyền địa phương và các lực lượng trong việc huy động lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị địa phương tiếp tục tập trung tìm kiếm các nạn nhân mất tích, bảo đảm đời sống cho người dân phải sơ tán, khẩn trương khôi phục giao thông, điện, nước, trường học; rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở để có phương án bố trí dân cư an toàn, ổn định lâu dài.

Tại địa điểm kiển tra, Đoàn đã thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả và tặng quà các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai.