Số người chết tăng lên 5, còn 9 người mất tích trong mưa lũ ở Lai Châu

Ngày 18/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến tỉnh Lai Châu tiếp tục hứng chịu lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng. Đến 17h ngày 18/7, thiên tai đã làm 5 người chết, 4 người mất tích, 9 người bị thương và gây thiệt hại ước tính trên 190 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lai Châu, từ ngày 15 đến 18/7, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Ka Lăng 2 đạt 199,4 mm, Pa Thắng 180 mm, Mường Tè 177 mm, Bum Tở 155 mm và Bum Nưa 137,6 mm.

Mưa lũ ở Lai Châu khiến 5 người chết, 9 người mất tích.

Mưa kéo dài khiến nước trên các sông, suối duy trì ở mức cao, phát sinh thêm nhiều điểm sạt lở đất, ngập úng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, sản xuất và đời sống người dân.

Thiệt hại nặng nề nhất xảy ra tại xã Mường Than. Đến nay, địa phương ghi nhận 5 người chết, trong đó có 4 nạn nhân tử vong do đợt mưa lũ từ ngày 16-17/7 và một thi thể nam giới chưa rõ danh tính được phát hiện trong quá trình tìm kiếm cứu nạn. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định nạn nhân này tử vong trước thời điểm xảy ra lũ quét và đang tiếp tục xác minh danh tính.

Ngoài ra, xã Mường Than còn có 4 người mất tích và 7 người bị thương.

Lũ quét cũng gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản tại địa phương này. Có 14 ngôi nhà bị cuốn sập hoàn toàn, 11 nhà hư hỏng trên 70%, 15 nhà hư hỏng một phần và 17 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở.

Khoảng 300 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi thủy sản bị ảnh hưởng, đặc biệt tại bản Đội 11. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 cùng các tuyến đường liên thôn, liên bản bị sạt lở, ách tắc; 30 cột điện bị đổ. Tổng thiệt hại tại xã Mường Than ước tính trên 120 tỷ đồng.

Tại các địa phương khác trong tỉnh, mưa lũ làm thêm 2 người bị thương tại xã Pa Ủ và Hua Bum; hàng chục ngôi nhà bị sạt lở, ngập úng hoặc nằm trong vùng nguy hiểm.

Nhiều diện tích lúa, hoa màu, ao nuôi thủy sản bị ngập, vùi lấp; gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hệ thống giao thông trên nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ như QL4H, QL12, QL32, QL279 cùng các tuyến tỉnh lộ 127, 128, 129, 133, 134, 135, 138... xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông. Riêng tại Km76+250 trên Quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi, mặt đường bị sạt lở cuốn trôi khoảng 30 m. Tổng thiệt hại tại các xã còn lại ước khoảng 70 tỷ đồng.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, UBND tỉnh Lai Châu đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và tại điểm sạt lở Km76+250 trên Quốc lộ 12.

Các lực lượng chức năng đã huy động khoảng 800 lượt người tham gia tìm kiếm cứu nạn trong hai ngày 17 và 18/7; sơ tán khẩn cấp 26 hộ dân tại nhiều địa phương cùng 336 người dân ở xã Mường Than đến nơi an toàn. Đồng thời, địa phương huy động máy móc để thông tuyến giao thông, tiếp tục tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất và duy trì trực ban 24/24 giờ nhằm ứng phó với diễn biến mưa lũ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đánh giá mưa ở Tây Bắc đã giảm so với cao điểm ngày 17/7. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khoảng lặng ngắn của đợt mưa. Từ đêm 18 đến hết ngày 19/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to với lượng phổ biến 50-100 mm, cục bộ trên 250 mm. Khi nhiều sườn núi đã no nước sau nhiều ngày mưa liên tiếp, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao, đặc biệt tại những khu vực vừa xảy ra thiên tai.