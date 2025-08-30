Mưa lớn kèm gió to đổ bộ Hà Tĩnh trước thềm bão số 6

Sáng ngày 30-8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 7 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 6 ở khoảng 17,7 độ vĩ bắc; 108,4 độ kinh đông, trên khu vực biển Hà Tĩnh - Huế, cách khu vực phía bắc Quảng Trị khoảng 210km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ, đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tại Hà Tĩnh, từ sáng sớm đã có mưa lớn kèm gió giật mạnh. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Dù mưa lớn nhưng khu vực trung tâm phường Thành Sen chưa ghi nhận tình trạng ngập úng, tắc đường. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Gió lớn đã giật chiếc ô bên trong nhà bay ra ngoài đường, khiến một ô tô hư hỏng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Một cây lớn ở trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh bị gió xé gãy. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Nhánh cây lớn rơi xuống lòng đường, rất may không gây thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Cành cây chắn ngang đường. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Biển bảng quảng cáo cũng bị gió thổi ngã. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Một số hộ gia đình đã bắt đầu rào chắn hồ cá để tránh thiệt hại do mưa ngập trong bão số 6. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Song song đó, lực lượng công an các xã, phường đã rào chắn những tuyến đường bị ngập, đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: CA.

Một tuyến đường ở xã Can Lộc ngập sâu. Ảnh: CA.

Rút kinh nghiệm trước cơn bão số 5 vừa qua, nhiều gia đình đã nhanh chóng mua sắm các thiết bị điện để sử dụng nếu mất điện sau bão số 6 Ảnh: MINH TRƯỜNG.