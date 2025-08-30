Mưa lớn kèm gió to đổ bộ Hà Tĩnh trước thềm bão số 6
Áp thấp nhiệt đới vừa mạnh lên thành bão số 6 và đang áp sát bờ biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.
Sáng ngày 30-8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 7 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 6 ở khoảng 17,7 độ vĩ bắc; 108,4 độ kinh đông, trên khu vực biển Hà Tĩnh - Huế, cách khu vực phía bắc Quảng Trị khoảng 210km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ, đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Tại Hà Tĩnh, từ sáng sớm đã có mưa lớn kèm gió giật mạnh. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Dù mưa lớn nhưng khu vực trung tâm phường Thành Sen chưa ghi nhận tình trạng ngập úng, tắc đường. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Gió lớn đã giật chiếc ô bên trong nhà bay ra ngoài đường, khiến một ô tô hư hỏng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Một cây lớn ở trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh bị gió xé gãy. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Nhánh cây lớn rơi xuống lòng đường, rất may không gây thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Cành cây chắn ngang đường. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Biển bảng quảng cáo cũng bị gió thổi ngã. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Một số hộ gia đình đã bắt đầu rào chắn hồ cá để tránh thiệt hại do mưa ngập trong bão số 6. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Song song đó, lực lượng công an các xã, phường đã rào chắn những tuyến đường bị ngập, đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: CA.
Một tuyến đường ở xã Can Lộc ngập sâu. Ảnh: CA.
Rút kinh nghiệm trước cơn bão số 5 vừa qua, nhiều gia đình đã nhanh chóng mua sắm các thiết bị điện để sử dụng nếu mất điện sau bão số 6 Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Dự báo, chiều tối nay tâm bão sẽ đi vào khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, với sức gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9–10.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/08/2025 12:24 PM (GMT+7)