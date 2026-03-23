Mưa kèm dông lốc tàn phá hơn 800 ngôi nhà ở Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo thiệt hại về tình hình mưa kèm dông lốc ở một số địa phương miền núi phía Bắc.

Báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên cho hay mưa kèm dông lốc xảy ra vào ngày 21 đến 22-3 đã khiến 2 người bị thương ở Lào Cai.

Về nhà ở, 1 nhà bị sập đổ (Lào Cai); 824 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Lào Cai 783 nhà, Lai Châu 29 nhà, Điện Biên 12 nhà).

Về nông nghiệp: 173,7 ha hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại (Lào Cai 173,2 ha, Lai Châu 0,5 ha).

Mưa kèm dông lốc cũng khiến 1 cột điện bị gãy đổ; 1 điểm trường, 1 nhà văn hóa và một số công trình phụ bị tốc mái, hư hỏng (Lào Cai).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Thống kê cho thấy từ 19 giờ ngày 21-3 đến 19 giờ ngày 22-3, khu vực miền núi phía Bắc có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hà Giang (Tuyên Quang) 77 mm; Tân Nam 2 (Tuyên Quang) 75 mm; Bắc Hà (Lào Cai) 61 mm; Bản Lầu (Lào Cai) 56 mm; Nậm Giàng (Lai Châu) 45 mm; Thạch Lâm (Cao Bằng) 45 mm.

Mưa đêm từ 19 giờ ngày 22-3 đến 7 giờ ngày 23-3, khu vực miền núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bắc Hà (Lào Cai) 45 mm; Đông Hà 2 (Tuyên Quang) 62 mm; Cốc Pàng (Cao Bằng) 34 mm.

Trong 3 ngày, từ 19-3 đến 23-3, khu vực miền núi phía Bắc có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Bắc Hà (Lào Cai) 86 mm; Sông Bắc (Tuyên Quang) 85 mm; Tân Trịnh (Tuyên Quang) 78 mm; Cốc Pàng (Cao Bằng) 60 mm.