Mỹ - Iran tiếp tục đấu súng ở Vùng Vịnh, nguy cơ xung đột leo thang trở lại

Mỹ và Iran vẫn chưa cho thấy dấu hiệu tiến gần tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh khi các cuộc giao tranh tại Vùng Vịnh tiếp tục leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn được công bố cách đây một tháng.

Trong những ngày gần đây, các cuộc giao tranh tại eo biển Hormuz liên tục gia tăng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng tiếp tục trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công mới.

Washington chờ phản hồi chính thức từ Tehran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh trước khi tiến tới các cuộc đàm phán sâu hơn về chương trình hạt nhân Iran và vấn đề an ninh khu vực.

Trong bài phát biểu hôm thứ Sáu (8/5), Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ hy vọng sẽ sớm nhận được phản hồi từ Iran. Tuy nhiên, phía Tehran nói họ vẫn đang cân nhắc đề xuất này.

Các cuộc đụng độ là 'phép thử' thỏa thuận ngừng bắn

Theo hãng tin Fars, các cuộc đụng độ giữa lực lượng Iran và Mỹ tiếp tục diễn ra tại eo biển Hormuz trong ngày 8/5. Hãng Tasnim dẫn nguồn quân sự Iran cho biết tình hình sau đó đã tạm lắng nhưng cảnh báo nguy cơ xung đột mới vẫn hiện hữu.

Quân đội Mỹ xác nhận đã tấn công hai tàu bị cho là có liên hệ với Iran khi các tàu này tìm cách tiếp cận một cảng của Tehran. Một máy bay chiến đấu Mỹ đã bắn trúng phần ống khói, buộc cả hai tàu phải quay đầu.

Kể từ khi chiến tranh bùng phát sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2, Tehran gần như đã phong tỏa hoạt động vận tải hàng hóa không thuộc Iran qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Tháng trước, Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu của Iran. Tuy nhiên, theo một quan chức Mỹ, đánh giá của CIA cho rằng Iran có thể chịu đựng sức ép kinh tế từ lệnh phong tỏa trong nhiều tháng, làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả chiến lược gây áp lực của Washington.

Trong khi đó, UAE cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo cùng ba máy bay không người lái của Iran trong ngày 8/5, khiến ba người bị thương nhẹ.

Iran thời gian qua liên tục nhắm mục tiêu vào UAE và một số quốc gia Vùng Vịnh - nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ. Tehran cho rằng các cuộc tấn công là phản ứng trước kế hoạch "Dự án tự do" do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Hôm thứ Năm (7/5), Tổng thống Mỹ Trump khẳng định thỏa thuận ngừng bắn công bố từ ngày 7/4 "vẫn còn hiệu lực", trong khi Tehran cáo buộc Washington liên tục vi phạm cam kết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong một tuyên bố hôm thứ Sáu (8/5) nhấn mạnh, Tehran sẽ không nhượng bộ trước sức ép quân sự từ Washington.

"Mỗi khi có cơ hội cho giải pháp ngoại giao, Mỹ lại chọn con đường quân sự liều lĩnh. Dù nguyên nhân là gì, kết quả vẫn như nhau: người Iran không bao giờ khuất phục trước áp lực", ông nói.