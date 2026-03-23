Công an Hà Nội lên tiếng về chiêu rao bán “suất nội bộ” nhà ở xã hội gây xôn xao

Công an Hà Nội siết xử lý tin giả về nhà ở xã hội

Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội trong quá trình theo dõi hoạt động trên không gian mạng, các đơn vị chuyên trách về an ninh mạng đã phát hiện nhiều tài khoản Facebook đăng tải nội dung rao bán các “suất ưu tiên” tại một số dự án nhà ở xã hội. Những bài viết này thường sử dụng các cụm từ hấp dẫn như “suất chắc mua”, “suất nội bộ”, “suất ngoại giao” nhằm tạo cảm giác khan hiếm và đặc quyền, qua đó lôi kéo người có nhu cầu.

Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan chức năng, đại diện các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đều phủ nhận hoàn toàn việc mở bán theo các hình thức nói trên.

Các đơn vị này khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận, ủy quyền hay hợp tác nào với cá nhân, tổ chức trung gian để phân phối, chuyển nhượng suất mua căn hộ. Toàn bộ thông tin rao bán “suất ưu tiên” trên mạng xã hội vì vậy đều không đúng sự thật.

Cảnh báo bẫy “suất nội bộ” nhà ở xã hội: Người mua có thể mất trắng. Ảnh: Phương Thảo

Quá trình xác minh cũng đã làm rõ hai trường hợp trực tiếp đăng tải nội dung sai lệch. Cụ thể, hai cá nhân cư trú tại Hà Nội đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng bài chào bán “suất nhà ở xã hội” với mục đích thu hút người quan tâm. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi của mình chỉ nhằm tạo tương tác và tiếp cận khách hàng tiềm năng, không có nguồn hàng thực tế như quảng cáo.

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân này về hành vi cung cấp và lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng. Hành vi này bị xử lý theo quy định hiện hành trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, với các chế tài đã được bổ sung, siết chặt trong thời gian gần đây.

Nội dung đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội

Từ thực tế trên, Công an Hà Nội đưa ra khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi tiếp cận thông tin liên quan đến nhà ở xã hội, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội. Những lời quảng cáo “bao đỗ hồ sơ”, “suất nội bộ”, “đặt cọc giữ chỗ” thường là dấu hiệu của hành vi môi giới trái phép hoặc lừa đảo.

Người có nhu cầu nên chủ động tìm hiểu thông tin từ các kênh chính thức như cơ quan quản lý nhà nước hoặc chủ đầu tư dự án, thay vì tin vào các nguồn tin không được kiểm chứng. Đồng thời, tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc hay giao dịch tài chính với các cá nhân, tổ chức không rõ danh tính hoặc không có thẩm quyền.

Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu bất thường, người dân được khuyến khích nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.