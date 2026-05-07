Chủ tịch Viện giáo dục IEMS bị bắt vì cấp hàng chục nghìn chứng chỉ tiếng Anh giả

Cùng với Mạnh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Đặng Thị Huyền, nhân viên IEMS; Jayaprakash Ethamukkalam, quốc tịch Ấn Độ, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đỗ Văn Mạnh, tên thường gọi là Đỗ Mạnh Dũng, khi chưa bị bắt. Ảnh: IEMS

Công an xác định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, dưới vỏ bọc là Học viện Bright online LLC/Bright Online LLC Academy, các nghi can dùng nền tảng trực tuyến tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu. Tuy nhiên, việc này chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Bên cạnh đó toàn bộ phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu tổ chức Bright online LLC đều do Mạnh chỉ đạo nhân viên tự đặt làm trong nước. Dưới vỏ bọc tổ chức quốc tế, nhóm này đã tổ chức hơn 120 kỳ thi, thu hút hơn 80.000 người tham gia.

Với mỗi trường hợp tham gia thi, các nghi phạm thu từ 2 đến 18 triệu đồng. Nhà chức trách ước tính các nghi can thu lợi bất chính tổng cộng gần 200 tỷ đồng.