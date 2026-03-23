Ngủ trên cao tốc, tài xế bị phạt đến 13 triệu đồng

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT cho biết dừng, đỗ xe để ngủ trên cao tốc rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Xe tải dừng, đỗ trên cao tốc TPHCM - Vân Phong.

Trước đó, hơn 0 giờ ngày 21-3, khi tuần tra trên cao tốc TPHCM - Vân Phong, CSGT phát hiện xe tải biển số TPHCM dừng xe nhưng không có cảnh báo như đèn, cọc tiêu, biển phản quang... Đáng nói, tài xế ngủ trên ghế lái, chỉ tỉnh dậy khi cảnh sát gọi.

Đây không phải cá biệt, chỉ trong 1 ngày, Đội 6 ghi nhận 26 trường hợp vi phạm dừng, đỗ xe không đúng quy định trên cao tốc. Trong đó CSGT đã lập biên bản xử lý 14 trường hợp, đồng thời gửi thông báo phạt nguội 12 trường hợp đến chủ phương tiện. Với hành vi này, lái xe bị xử phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024.

Theo cảnh sát, thời gian qua, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên các tuyến cao tốc có nguyên nhân từ việc lái xe dừng, đỗ không đúng quy định. Dù đã được lực lượng chức năng xử lý, tuyên truyền, nhắc nhở nhiều lần, song tình trạng này vẫn tái diễn.

Đáng chú ý, nhiều lái xe ngang nhiên dừng, đỗ ngay tại khu vực nút giao, thậm chí đỗ xe để ngủ ngay trên cao tốc - nơi các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao. Chỉ cần một giây mất tập trung, một cú va chạm phía sau, hậu quả có thể là tai nạn liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng.

Thực tế, việc dừng xe nghỉ hoàn toàn có thể thực hiện an toàn bằng cách rời khỏi cao tốc tại các lối ra gần nhất hoặc vào các khu dừng nghỉ theo quy định. Đừng vì "ngại đi thêm vài km" mà đánh đổi sự an toàn của chính mình và người khác.