Doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được sản xuất pháo hoa nổ

Thông tin được nêu trong Nghị định 58/2026 mới ban hành, có hiệu lực thi hành từ 15/3. Đây là nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 nghị định liên quan đến an ninh trật tự với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; sử dụng pháo, con dấu; thi hành Luật Căn cước, Luật Cư trú.

Nghị định 58 đã sửa đổi, bổ sung việc "tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ". Đây là điểm mới hoàn toàn khi hiện nay chỉ có tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được làm điều này.

Hiện, Thủ tướng quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ theo đơn đặt hàng của cơ quan nhà nước và đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng. Nghị định 58 đã sửa đổi khi phân cấp sang Bộ trưởng Công an, Quốc phòng. Cụ thể, Bộ trưởng Công an quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ. Tương tự với tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng thì sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng quyết định.

Trước đó, lý giải về đề xuất thay đổi, Bộ Công an giải thích pháo hoa thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Việc chỉ cho phép tổ chức, doanh nghiệp được Bộ trưởng Quốc phòng giao nhiệm vụ mới được phép nghiên cứu, sản xuất kinh doanh, pháo hoa, thuốc pháo hoa "là chưa phù hợp, thống nhất với Luật Đầu tư".

Bộ Quốc phòng chỉ giao đơn vị duy nhất là Nhà máy Z121 sản xuất pháo hoa nên số lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường chưa đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và người dân. Từ đó dẫn tới các trường hợp lợi dụng tăng giá thành sản phẩm do lượng hàng khan hiếm. Việc quy định chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng giao nhiệm vụ mới được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất nhập khẩu pháo hoa nổ cũng chưa phù hợp với thực tiễn.

Một loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất. Ảnh: Phạm Dự

Giao thẩm quyền cho phép bắn pháo hoa nổ cho Chủ tịch tỉnh

Theo Nghị định 58, các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ vào dịp Tết nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc khánh, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày 30/4, kỷ niệm ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố, sẽ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định.

Đây cũng là điểm mới khi giao thẩm quyền trực tiếp cho người đứng đầu chính quyền tỉnh. Trong khi hiện nay, việc tổ chức bắn pháo hoa nổ vào các dịp trên sẽ do UBND tỉnh, thành phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ nhân sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, mang tính quốc gia, quốc tế và các trường hợp thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc UBND cấp tỉnh. Trong khi đó, hiện nay việc này do Thủ tướng quyết định.

Rút ngắn thời gian cấp giấy phép mua, vận chuyển pháo hoa để kinh doanh

Nghị định 58 đã sửa đổi về thủ tục cấp giấy phép mua, vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa để sản xuất, kinh doanh theo hướng ưu tiên nộp hồ sơ online và rút ngắn thời gian cấp giấy phép.

Cụ thể, doanh nghiệp muốn cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh cần có văn bản đề nghị theo mẫu nộp lên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc VNeID hoặc gửi qua đường bưu điện đến cấp có thẩm quyền. Trong 3 ngày làm việc (quy định hiện nay là 5 ngày), cấp có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép theo mẫu quy định. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh có thời hạn 30 ngày, giữ nguyên như hiện nay.

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa để sản xuất, kinh doanh cũng được rút ngắn từ 5 xuống còn 3 ngày. Giấy phép vận chuyển chỉ có giá trị cho một lượt vận chuyển như hiện nay, tuy nhiên không cần phải nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép sau khi hoàn tất việc vận chuyển.

Từ năm 2021 Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) đã cho ra mắt sản phẩm pháo hoa không tiếng nổ để phục vụ rộng rãi đến người dân Việt Nam (được biết đến rộng rãi với tên Pháo hoa của Bộ Quốc phòng).

Theo giới thiệu của Z121, pháo hoa giải trí có 16 loại với các mức giá niêm yết khác nhau. Trong đó, có một số loại được người dùng ưa chuộng như giàn phun viên, giàn phun viên nhấp nháy, giàn phun hoa. Tuy nhiên, người tiêu dùng dịp Tết thường phải mua qua nhiều "đầu mối" khác nhau khiến giá bị đội cao hơn với giá bán ra của nhà máy.