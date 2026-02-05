Chuyển giao trụ sở Bộ Xây dựng cho Bộ Công an

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được ban hành dựa trên các căn cứ pháp lý quan trọng, bao gồm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các Nghị định của Chính phủ ban hành năm 2025 quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng cũng như chi tiết thi hành Luật Quản lý tài sản công. Đặc biệt, việc điều chuyển cũng dựa trên văn bản đề nghị từ phía Bộ Công an vào ngày 8/12/2025 về việc tiếp nhận cơ sở này.

Trụ sở ở 37 Lê Đại Hành của Bộ Xây dựng ở Hà Nội được chuyển giao cho Bộ Công an quản lý, sử dụng. Ảnh: TA.

Lý giải về việc điều chuyển trụ sở số 37 Lê Đại Hành, văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ: “Do việc sắp xếp lại nơi làm việc của Bộ Xây dựng, việc điều chuyển tài sản mang lại hiệu quả sử dụng chung cao hơn”.

Đối với các dự án đang triển khai hoặc chưa phê duyệt quyết toán hoàn thành tại trụ sở 37 Lê Đại Hành, Văn phòng Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan tiếp nhận thống nhất phương án bàn giao, tiếp nhận tài sản theo quy định.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Công an tiếp nhận và tổ chức xử lý đối với trụ sở hiện hữu của cơ quan, đơn vị khác trên khu đất được điều chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đơn vị; tiếp nhận và xử lý tài sản được bàn giao theo quy định.

Trụ sở của Bộ Xây dựng ở 80B Trần Hưng Đạo. Ảnh: HA.

Như vậy, hiện tại Bộ Xây dựng sẽ chỉ có duy nhất 1 trụ sở tại 80B Trần Hưng Đạo.

Trước đó, tháng 3/2025, sau khi hợp nhất giữa Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng mới sử dụng 2 trụ sở ở 37 Lê Đại Hành và số 80 Trần Hưng Đạo.