Miền Trung bước vào cao điểm nắng nóng, có nơi trên 39 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/7, khu vực từ Nam Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng từ Tp. Huế đến phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ như trạm: Tam Kì (Đà Nẵng) 38.3 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38.1 độ,…; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 45-55%.

Miền Trung có nơi nắng nóng trên 39 độ.

Ngày 21/7, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày trên 35 độ.

Ngày 22/7, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Từ ngày 23/7 nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ ở Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý: nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.