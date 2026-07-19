Mưa lớn miền núi Bắc Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu cấm người và xe qua những khu vực này

Trước dự báo mưa lớn tại khu vực miền núi Bắc Bộ, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông. Trong đó, kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở.

Theo Bộ Xây dựng, các đơn vị liên quan phải tiếp tục triển khai nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và các phương án phòng, chống thiên tai đã được ban hành; đồng thời chủ động ứng phó với mưa lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại và bảo đảm giao thông thông suốt.

Đối với lĩnh vực đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Xây dựng các địa phương gồm Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ninh được yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát các tuyến đường có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

Các đơn vị phải bố trí lực lượng ứng trực, hướng dẫn giao thông tại các vị trí ngập sâu, nước chảy xiết, đặc biệt là ngầm tràn, bến phà và cầu phao. Đồng thời, tổ chức canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn và lắp đặt biển cảnh báo tại các vị trí đường bị ngập nước, sạt lở, sụt lún hoặc đứt gãy.

Trước nguy cơ mưa lớn tại miền núi Bắc Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, đồng thời kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực không bảo đảm an toàn.

Bộ Xây dựng yêu cầu kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi khu vực đó vẫn còn nguy cơ mất an toàn.

Đối với các điểm sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông, các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phải phối hợp với lực lượng địa phương triển khai ngay phương án phân luồng từ xa, đồng thời huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị để khẩn trương khắc phục sự cố, sớm bảo đảm thông xe. Việc khắc phục phải đặt yêu cầu bảo đảm an toàn cho lực lượng và phương tiện tham gia lên hàng đầu.

Trong lĩnh vực đường sắt, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường tuần tra, chốt gác tại các công trình và khu vực xung yếu như cầu, đoạn đường yếu, khu vực thường xuyên ngập nước, nơi có nguy cơ lũ quét, đá rơi, sạt lở và các tuyến đường sắt nằm phía hạ lưu đê, đập, hồ chứa nước.

Các đơn vị đường sắt cũng phải chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, thiết bị và nhân lực để sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm khôi phục hoạt động chạy tàu trong thời gian nhanh nhất khi xảy ra sự cố.

Đối với lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, Bộ Xây dựng yêu cầu phối hợp hướng dẫn phương tiện neo đậu tại nơi an toàn; yêu cầu các phương tiện đang neo gần cầu vượt sông phải di chuyển đến vị trí an toàn, tuyệt đối không để xảy ra va chạm với các công trình vượt sông trong điều kiện mưa lũ.

Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý đường thủy nội địa phải chủ động thu hồi hệ thống phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi có thông báo xả lũ; đồng thời triển khai lắp đặt trở lại ngay sau mưa lũ để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, tình hình giao thông và kịp thời báo cáo, xử lý các sự cố phát sinh.