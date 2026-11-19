Nhiều nơi nhiệt giảm hơn chục độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã tràn đến miền Bắc từ chiều qua gây mưa, một số nơi có dông. Nhiệt độ giảm từ đêm qua và sáng nay xuống sâu, lúc 7h phổ biến 16-19 độ C.

Nằm ở độ cao hơn 1.500 m, lại là nơi đón không khí lạnh đầu tiên và mạnh nhất, Mẫu Sơn sáng nay rét 8,8 độ C. Kế đó là Sa Pa (Lào Cai) 13,3 độ, Đồng Văn (Tuyên Quang) 12,8 độ và Tam Đảo (Phú Thọ) 13,8 độ C. So với hôm qua, mức nhiệt này giảm khoảng 10 độ C.

Ở trung du và miền núi, nền nhiệt Đình Lập (Lạng Sơn) giảm sâu nhất 14,4 độ so với hôm qua, từ 31,4 xuống 17 độ; Nguyên Bình (Cao Bằng) từ 28,6 xuống 15,6 độ; Ngân Sơn (Thái Nguyên) từ 28,2 xuống 15,6 độ C.

Nhiều nơi miền Bắc giảm cả chục độ. Ảnh: Tuấn Anh

Ở đồng bằng, nhiệt độ giảm trên dưới 10 độ, Việt Trì (Phú Thọ) 18 độ; Bắc Ninh 17,9 độ C. Riêng Hà Nội, Ba Vì giảm từ 29,6 xuống 17,4 độ, Sơn Tây từ 30,2 xuống 17,6 độ, Láng từ 29,2 xuống 18 độ và Hà Đông từ 30,4 xuống 17,8 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm qua đến sáng nay Bắc Trung Bộ đã có mưa, như Châu Bình (Nghệ An) 64 mm, Chợ Tràng (Hà Tĩnh) 63 mm. Dự báo, từ chiều nay đến đêm 20/11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa phổ biến 70-130 mm, cục bộ trên 150 mm, nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 80 mm trong 3 giờ.

Ngày hôm nay (19/11), ở khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 19/11 có nơi trên 35mm như các trạm: Hồ chứa nước Kim Sơn (Hà Tĩnh) 54.2mm, Quảng Minh (Quảng Trị) 35.8mm, …

Từ đêm 19/11 đến hết ngày 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 90-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Ngoài ra, từ chiều tối 19/11 đến ngày 20/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 21/11, khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường trong đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (19/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ đã có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 19-22 độ. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa. Trời rét.

Trên biển ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông 3,0-5,0m; biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Từ đêm 19/11 đến hết ngày 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.