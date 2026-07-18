Thời tiết miền Bắc những ngày tới sẽ thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (18/7), khu vực vùng núi Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to.Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 18/7 có nơi trên 35mm như các trạm: Lùng Cải (Lào Cai) 56.2mm, Trương Lương (Cao Bằng) 39.8mm,…

Từ đêm 18/7 đến đêm 19/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 20/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 60mm; từ đêm 20/7, mưa lớn giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Hiện nay, lũ trên một số sông nhỏ ở Tây Bắc Bộ vẫn dao động mức báo động (BĐ)1 và trên BĐ1. Mực nước trên các sông chính khu vực Bắc Bộ biến đổi chậm và ở dưới mức BĐ1.

Từ đêm nay (18/7) đến ngày 20/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu trên các sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Dự báo thời tiết từ đêm 18/7 đến ngày 20/7:

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng ngày 20/7 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa: đêm 18/7 có mưa rào và dông vài nơi; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

Khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 20/7 đến ngày 28/7:

Bắc Bộ: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 23/7 (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Từ ngày 24/7 có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng thời kì từ 20-23/7 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 22/7, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.