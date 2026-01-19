Miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh rất mạnh kéo dài sang tháng 2

Theo đó, sẽ có 2 đợt không khí lạnh sắp tới vào Việt Nam gồm:

Đợt 1 từ ngày 21/1 đến ngày 25/1. Nền nhiệt miền núi phía Bắc xuống ở mức 9-10 độ C, khu vực Hà Nội xuống mức 13-14 độ C. Nhiệt độ ở miền Trung xuống mức 17-20 độ C vào buổi đêm. Riêng khu vực Đà Lạt có thể lạnh 12-13 độ C vào buổi đêm về sáng. Không khí lạnh về kèm mưa nhỏ rải rác ở miền Trung.

Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập từ nay đến cuối tháng 1. Ảnh: Tuấn Anh

Đợt 2 từ ngày 28/1 đến qua đầu tháng 2/2026. Không khí lạnh đợt 2 khá mạnh ở miền núi phía Bắc, có thể xuống mức 6 độ C ở trên núi và 12-13 độ C ở khu vực đồng bằng. Khu vực từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không khí lạnh kèm mưa nhỏ. Các nhà yến lưu ý chống rét cho chim yến trong giai đoạn này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trùng vào tháng 2/2026, đây là thời điểm các khối không khí lạnh hoạt động mạnh ở Phía Bắc, di chuyển xuống phía Nam mang theo những ảnh hưởng tới khí hậu và thời tiết cả nước.

Cụ thể, theo dự báo trong 3 tháng tới không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; tuy nhiên các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong tháng 2/2026, trùng với thời điểm Tết Nguyên đán diễn ra. Vì vậy, thời tiết dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026, thời tiết có thể lạnh hơn so với các năm trước.

Theo các bản tin dự báo không khí lạnh sẽ còn tiếp tục hoạt động trong các tháng 1 và 2/2026, gây ra các đợt rét đậm, rét hại, kèm băng giá, mưa tuyết vùng núi cao.

Theo chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), cho biết ENSO (hiện tượng nóng lên không bình thường - El Nino và lạnh đi không bình thường - của lớp nước mặt thuộc vùng biển phía Đông xích đạo Thái Bình Dương) đang trong trạng thái La Nina với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương trong tuần đầu tháng 1 ở mức -0,5 độ C.

Dự báo, trong ba tháng tới, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng từ 75-85%, trong khi xác suất trong trạng thái La Nina giảm hơn các dự báo trước đó và chỉ còn ở mức trong khoảng từ 15-25%.

Với những dự báo trên, người dân tại các khu vực trên cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt các khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng băng giá, mưa tuyết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (19/1), bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Miền Bắc bắt đầu mưa nhỏ do không khí lạnh mạnh, nhiệt độ phổ biến 17-20 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 21/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.