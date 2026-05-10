Miền Bắc tiếp tục mưa dông, mức nhiệt toàn miền không vượt quá 30 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua đến sáng sớm nay (10/5), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 09/5 đến 03 giờ ngày 10/5 cục bộ có nơi trên 50mm như các trạm: Pú Xi (Điện Biên) 51.6mm, Chiềng Ơn (Sơn La) 51mm, Mường Lạn 1 (Sơn La) 90.2mm,…

Miền Bắc tiếp tục mưa dông mạnh.

Dự báo ngày và đêm 10/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 10/5:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 28-30 độ. Nhiều mây, ngày không mưa, chiều tối và đêm có lúc có mưa. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 26-29 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; cao nhất 27-30 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ. Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ; riêng phía Nam gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ có nơi trên 35 độ; riêng miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 34-36 độ. Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.