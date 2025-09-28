Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cả trăm người đội mưa bão, vào rừng tìm người đàn ông mất tích ở Đà Nẵng

Sự kiện: Thời sự
Trong lúc đi tìm tổ ong, một người đàn ông 62 tuổi ở TP Đà Nẵng bị mất tích, xã huy động cả trăm người đội mưa bão tìm kiếm.

Sáng 28-9, ông Trần Ngọc Tài, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng), cho biết người dân và chính quyền địa phương rất nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay chưa tìm được tung tích ông Ngô Minh Thoại (62 tuổi, trú thôn 6, xã Tiên Cảnh cũ, nay là xã Thạnh Bình).

Hàng trăm người vào rừng tìm kiếm người đàn ông mất tích

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng 25-9, ông Thoại cùng ông Phạm Hóa đi vào khu vực núi rừng thuộc thôn 5 để tìm kiếm tổ ong. Trong quá trình đi, 2 người chia làm 2 hướng và hẹn ở một điểm nhưng 2 người không gặp nhau tại chỗ hẹn.

Sau khi tìm kiếm không được, đến 12 giờ trưa cùng ngày, ông Hóa quay về báo lại cho gia đình và nhờ bà con tổ chức tìm kiếm.

Dù nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả

Vào ngày 27-9, sau khi tiếp nhận thông tin, Đảng ủy, UBND xã Thạnh Bình đã huy động hơn 60 người gồm lực lượng công an xã, dân quân, ban chỉ huy quân sự, tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cùng hàng chục người dân địa phương vào rừng tìm kiếm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã Thạnh Bình có mưa lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trong sáng 28-9, lực lượng chức năng đã tập kết lực lượng tại UBND xã chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm nhưng do mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao nên đang phải tạm dừng.

"Hiện chúng tôi đang nắm tình hình, nếu thời tiết thuận lợi sẽ tiếp tục tổ chức tìm kiếm. Xã cũng đã báo cáo cho Ban chỉ huy phòng thủ khu vực nhờ hỗ trợ" – ông Tài cho biết.

-28/09/2025 09:44 AM (GMT+7)
