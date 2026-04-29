Miền Bắc se lạnh đến khi nào?

Bà Phạm Thị Châm, Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 29/4, thời tiết Bắc Bộ chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng phổ biến từ 20 - 23 độ C. Bắt đầu từ ngày 30/4 đến hết kỳ nghỉ lễ, khu vực này ít mưa, ban ngày có nắng. Hai ngày đầu kỳ nghỉ, nền nhiệt khá dễ chịu với mức cao nhất từ 27 - 30 độ C, sau đó tăng nhẹ lên 30 - 33 độ C. Hình thế thời tiết mát mẻ này sẽ duy trì 1-2 ngày.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế trong ngày và đêm 29/4 cũng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 50mm. Khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng phổ biến từ 21 - 24 độ C.

Chiều tối và tối 29/4, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Sáng nay miền Bắc se lạnh, nhiệt giảm thấp do không khí lạnh bao phủ.

Trong khi miền Bắc đang đón những đợt không khí lạnh thì ở Nam Bộ nắng nóng đang diễn ra, ngày 29-30/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Từ ngày 1/5, nắng nóng ở khu vực này có khả năng dịu dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.