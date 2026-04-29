Chuyên gia thời tiết nhận định: lễ 30/4–1/5 Bắc Bộ mát mẻ, Nam Bộ giảm dần nắng nóng

Bà Phạm Thị Châm, dự báo viên, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thuỷ văn cho biết, sáng 29/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 20–40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 29/4, thời tiết Bắc Bộ chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng phổ biến 20–23 độ C.

Từ ngày 30/4 đến gần hết kỳ nghỉ lễ, Bắc Bộ ít mưa, ban ngày trời nắng. Hai ngày đầu kỳ nghỉ, thời tiết khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất 27–30 độ C; những ngày sau tăng nhẹ lên 30–33 độ C. Riêng chiều tối và đêm ngày cuối kỳ nghỉ, khu vực này có khả năng mưa rào và dông trở lại.

Bắc Bộ mát mẻ, Nam Bộ giảm dần nắng nóng những ngày nghỉ lễ sắp tới.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, ngày và đêm 29/4 có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Thời tiết Bắc Trung Bộ chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ C.

Trong kỳ nghỉ lễ, khu vực Trung Bộ chủ yếu ít mưa, ngày nắng. Riêng Thanh Hóa đến Huế trong ngày 30/4 và 1/5 khá dễ chịu, nhiệt độ cao nhất 28–31 độ C; các nơi khác phổ biến 31–34 độ C. Đến ngày cuối kỳ nghỉ, một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ trên 35 độ C.

Tây Nguyên duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 30–33 độ C.

Nam Bộ tiếp tục nắng nóng đến ngày 30/4 với nhiệt độ cao nhất 35–36 độ C. Sau đó, nắng nóng giảm dần, chỉ còn xảy ra cục bộ. Từ chiều tối 30/4 đến hết kỳ nghỉ lễ, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Khu vực Bắc Bộ:

Khu vực Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Riêng thời kỳ từ chiều tối 02-03/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 33 độ; từ 02-03/5: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều trời nắng. Riêng ngày 03/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; từ 02-03/5: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế

Ngày và đêm 30/4, có mưa rào vài nơi; riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Từ 1-3/5, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ:

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 30/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ:

Từ ngày 30/4-2/5, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Ngày và đêm 03/5: ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Nam Bộ:

Ngày và đêm 30/4, ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Từ ngày 01-02/5, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 03/5 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 23-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Hà Nội:

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều trời nắng. Riêng ngày 03/5, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ; từ 02-03/5: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.