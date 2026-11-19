Vùng núi cao có thể xuống dưới 9 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (19/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ đã có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ lúc 7 giờ phổ biến từ 16-19 độ. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Ngày 19/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Sáng nay (19/11), nhiệt độ miền Bắc phổ biến từ 16-19 độ C. Ảnh: Q.H

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa. Trời rét.

Trên biển, ngày 19/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; từ đêm 19/11 mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, riêng vùng biển phía Đông Bắc 3,0-5,0m; biển động mạnh. Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Bắc Trung Bộ bắt đầu mưa lớn

Cơ quan khí tượng cho biết, đêm qua và sáng nay (19/11), ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18/11 đến 08 giờ ngày 19/11 có nơi trên 60mm như trạm: Châu Bình (Nghệ An) 64.4mm, Chợ Tràng (Hà Tĩnh) 63.4mm, …

Từ chiều 19/11 đến đêm 20/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 19/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 21/11, khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm (Tổng lượng mưa tính từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2 nhiều vùng biển

Hiện nay (19/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. Trạm Hòn Ngư có gió giật mạnh cấp 8.

Ngày và đêm 19/11, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; từ đêm 19/11 gió mạnh lên cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0–4,0 m, hướng sóng Đông Bắc.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3,0–5,0 m, hướng sóng Đông Bắc.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0–3,0 m, hướng sóng Đông Bắc.

Chiều và đêm 19/11, phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0–4,0 m, hướng sóng Đông Bắc.

Ngoài ra, ngày và đêm 19/11, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Ngày và đêm 20/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh; vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động; vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.