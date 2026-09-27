Lãnh tụ Tối cao Iran từng hai lần suýt chết trong xung đột

Ông Mojtaba Khamenei được đưa đến một bệnh viện ở thủ đô Tehran để điều trị vết thương sau cuộc không kích mở đầu chiến dịch của Mỹ và Israel ngày 28/2. Đợt tấn công đã khiến cha ông là lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.

"3 bệnh viện tại Tehran bị tấn công sau khi ông ấy được đưa đi điều trị. Ông Mojtaba Khamenei có mặt tại bệnh viện thứ ba và đã được kéo ra từ đống đổ nát", Mohsen Heydari, thành viên Hội đồng Chuyên gia Iran, nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Qatar Al Araby tuần này.

Ông Mojtaba Khamenei tại một sự kiện ở Tehran, Iran tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Heydari cho biết ông Khamenei dường như không biết mình được chọn làm tân Lãnh tụ Tối cao vào ngày 8/3 cho đến khi thông báo được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước. Tuy nhiên, ông vẫn chấp thuận đảm nhận vai trò này sau đó.

Hội đồng Chuyên gia, cơ quan có thẩm quyền lựa chọn lãnh tụ tối cao mới của Iran, cũng nằm trong tầm ngắm của Mỹ và Israel. Trụ sở của Ban thư ký hội đồng tại thành phố Qom đã bị tấn công, khiến 8 người thiệt mạng và thiêu rụi nhiều báo cáo cùng đề xuất về Lãnh tụ Tối cao Iran.

Mỗi thành viên đã viết lá phiếu của mình trên giấy trước khi được đưa vào căn phòng bí mật, mà không được báo trước về địa điểm hay nội dung cuộc họp. Sự kiện này diễn ra một tuần sau những đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel.

Khu nhà của cố lãnh tụ Ali Khamenei tại Tehran bị phá hủy sau đợt tập kích hồi tháng 2. Ảnh: CNN

Heydari là người đầu tiên đề xuất tên của ông Mojtaba Khamenei trong phiên họp, bất chấp cảnh báo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran không được chọn con trai của cố lãnh đạo Khamenei. "Tôi nhớ mình đã nói rằng trước lập trường của kẻ thù, chúng ta sẽ không chọn bất kỳ ai khác ngoài Mojtaba Khamenei", ông nói.

Ông Heydari chia sẻ rằng Hội đồng Chuyên gia khi đó nắm được thông tin ông Mojtaba vẫn khỏe mạnh và đủ khả năng lãnh đạo. "Chúng tôi xác định ông ấy đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất tôn giáo, sự công chính và năng lực điều hành đất nước", ông nói.

Mojtaba Khamenei nhận được 50 trong tổng số 59 phiếu bầu, trong khi 8 phiếu bầu cho đại giáo chủ Alireza Arafi và một phiếu trắng.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Heydari mô tả Lãnh tụ Tối cao Iran là "nhân vật trong bóng tối", chưa từng giữ chức vụ chính trị nào trong bộ máy nhà nước Iran nhưng được cho là từng làm cố vấn cho ông Ali Khamenei.

Người dân Iran cầm tranh vẽ cha con Lãnh tụ Tối cao trong cuộc tuần hành tại Tehran ngày 9/3. Ảnh: AFP

Những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã xuất hiện suốt nhiều tháng qua, khi ông chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức.

Tổng thống Trump tháng trước cho rằng ông Mojtaba "bị thương rất nặng ở nửa bên trái cơ thể" nhưng vẫn còn sống.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News tuần này, Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định sức khỏe của Lãnh tụ Tối cao Iran vẫn hoàn toàn bình thường. "Chúng tôi đã gặp nhau trong khoảng 7 giờ đồng hồ và tiến hành đối thoại", ông nói về cuộc gặp của hai lãnh đạo Iran tháng trước.