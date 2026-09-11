Không khí lạnh tiến sâu vào Bắc Trung Bộ

Nhiều khu vực Trung Bộ trời se lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (11/9), không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và hầu hết các nơi ở Tây Bắc Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ phổ biến 21-24 độ; trạm Bạch Long Vĩ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Ngày 11/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng yếu đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Không khí lạnh khiến nhiều nơi nhiệt giảm mạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.

Ngày 11/9, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày và đêm 11/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng áp thấp trên Biển Đông tiếp tục mạnh lên

Trong bản tin mới nhất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong khoảng 1-2 ngày tới, vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng rất cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông, với xác suất khoảng 80%.

Không loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới này sẽ còn mạnh lên thành bão, với xác suất khoảng 30-40%. Nếu mạnh lên thành bão thì đây sẽ là cơn bão số 6 trên Biển Đông trong năm nay.

Diễn biến vùng áp thấp nhiệt đới hoặc bão, đặc biệt là quỹ đạo, đường đi và cường độ, còn có thể thay đổi. Vì vậy, phạm vi và lượng mưa tại miền Trung trong những ngày tới còn có độ bất định.

Cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay, đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ vĩ Bắc, nối với một vùng áp thấp lúc 07 giờ ngày 11/9 có vị trí ở vào khoảng 12,5N-13,5N; 112,5E-113,5E.

Ngày và đêm 11/9, Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Ngày và đêm 12/9, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động; vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây của khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.