Mưa lũ đang hoành hành ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khi nào kết thúc?

Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày khiến lũ dâng cao, lũ quét và sạt lở đất xảy ra gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người dân.

Lũ quét xảy ra nhiều nơi ở các tỉnh vùng núi sau những ngày mưa to kéo dài. Ảnh TPO

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 4 Noru, từ ngày 29/9 đến nay, các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Đặc biệt tại khu vực Bắc Trung Bộ, mưa lớn nhiều ngày kết hợp với địa hình đồi núi dốc đã khiến lũ quét, sạt lở đất diễn ra ở một số nơi gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản của người dân.

Theo cơ quan khí tượng, lượng mưa 3 ngày (19h ngày 29/9-19h ngày 2/10) ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiều nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, mưa tập trung chủ yếu vào ngày 29-30/9 tại các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An.

Hàng ngàn ngôi nhà của người dân bị hư hỏng sau cơn lũ quét. Ảnh Báo Giao thông

Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Khe Mai (Quảng Ninh) 398mm, Nho Quan Quất Đông (Quảng Ninh) 374mm; Nho Quan (Ninh Bình) 242mm; Văn Lý (Nam Định) 242mm; Thăng Thọ (Thanh Hóa) 240mm.

Còn trong 24 giờ qua (từ 7h ngày 2/10 đến 7h ngày 3/10), ở khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Đức Long 128,4mm (tỉnh Hà Tĩnh); Xuân Lẹ 94,8mm (Thanh Hóa); Kỳ Sơn 69,4mm (tỉnh Nghệ An)…

Nhiều tài sản của người dân bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Ảnh Báo Giao thông

Dự báo trong ngày hôm nay (3/10), mưa tại Bắc Bộ sẽ giảm dần về lượng; tại khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa và mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái gần bão hòa (trên 95%). Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực Bắc Trung Bộ (gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 4/10, mưa tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm dần, chỉ còn cục bộ một số nơi có mưa to vào đêm và sáng; ban ngày nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Tại Bắc Trung Bộ (khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị) tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 60-120mm/ngày, có nơi trên 150mm/ngày. Mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng kéo dài đến ngày 5/10, sau đó mưa sẽ giảm dần về diện và lượng.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Yên Bái, tính đến 17h ngày 2/10 mưa lũ đã khiến 9 người chết (Nghệ An 8 người; Yên Bái 1 người). Về nhà ở, mưa lũ khiến 215 ngôi nhà đổ sập, hư hỏng, tốc mái; 9.715 nhà bị ngập; 1.418 hộ phải di dời. Bên cạnh đó, gần 14.500ha lúa, hoa màu bị hư hỏng; hơn 10.000ha cây trồng khác bị thiệt hại; hơn 240.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; gần 13.000ha ao hồ bị thiệt hại. Về thủy lợi, mưa lũ làm 12.181m đê, kè, kênh mương, 44 đập loại nhỏ bị hư hỏng; 64 cầu tràn, cống bị hư hỏng; 1.749m bờ sông bị sạt lở. Về giao thông, sạt lở 123.213m3 đất đá; 112 cầu, cống bị hư hỏng.

