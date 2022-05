Giữa tháng 5 mùa hè, miền Bắc sắp hứng không khí lạnh

Thay vì các đợt nắng nóng như hằng năm, giữa tháng 5/2022, miền Bắc sắp hứng một đợt không khí lạnh khiến thời tiết chuyển mưa, trời lạnh.

Miền Bắc sắp hứng không khí lạnh khiến trời chuyển mưa lạnh. Ảnh minh họa

Theo quy luật thời tiết, các đợt nắng nóng đã bắt đầu xảy ra ở miền Bắc từ tháng 4 hằng năm. Đến tháng 5, trời đã chuyển sang hè, thời tiết chủ đạo là nắng với cường độ khá gay gắt.

Chỉ 2 năm trước, ngày 21/5/2020, nắng nóng đã liên tiếp lập kỷ lục về nhiệt độ ở miền Bắc và miền Trung. Cụ thể: TP Lào Cai (Lào Cai) ghi nhân nhiệt độ 41 độ C, cao nhất trong 64 năm; Bắc Mê (Hà Giang) nhiệt độ 40,4 độ C, cao nhất trong 54 năm; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) nhiệt độ 41,2 độ C, cao nhất trong 47 năm; Hà Đông (Hà Nội) nhiệt độ 40,9 độ C, cao nhất tháng 5 trong 59 năm…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, tính đến thời điểm đầu tháng 5/2022, miền Bắc mới chỉ ghi nhận 1 đợt nắng nóng vào khoảng ngày 25-26/4. Đợt nắng nóng này cũng chỉ ghi nhận nhiệt độ cao ở các tỉnh vùng núi, còn vùng trung du và đồng bằng (trong đó có Hà Nội) chưa ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng nắng nóng (>35 độ C).

Trong khi nắng nóng chưa có dấu hiệu xuất hiện thì miền Bắc lại sắp đón một đợt không khí lạnh.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm 12 sang ngày 13/5, có khả năng sẽ có một bộ phận không khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta khiến thời tiết chuyển mưa, cục bộ có mưa to. Trong ngày 13/5, cùng với mưa, nền nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm đi rõ rệt, trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh. Người dân ở Bắc Bộ cần đặc biệt lưu ý là vào giai đoạn này có nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Còn hôm nay (8/5), thời tiết miền Bắc ban ngày mưa gián đoạn và trời có nắng đan xen, thời gian xảy ra mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Giai đoạn từ ngày 9-12/5, mưa dông ở Bắc Bộ thu hẹp, tập trung chính ở khu vực vùng núi Bắc Bộ vào khoảng thời gian chiều tối và đêm. Còn ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có dông cục bộ, ngày nắng ráo với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày có xu hướng tăng dần.

Đối với khu vực Trung Bộ, thời tiết những ngày tới phổ biến vẫn giữ trạng thái tương đối ổn định với tiết trời chủ đạo là ít mưa, ngày trời nắng ráo. Thời kỳ từ ngày 11-13/5, một số nơi ở Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng nhưng không quá gay gắt, phổ biến 35-36 độ C. Ngoài ra, từ khoảng chiều tối và đêm ngày 13/5 có khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng trên khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và không loại trừ khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới phổ biến ban ngày có nắng, khoảng thời gian chiều tối và tối dễ xuất hiện mưa dông.

