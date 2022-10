Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc và miền Trung đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Thứ Hai, ngày 03/10/2022 06:52 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (3/10), các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực đồng bằng và ven biển cục bộ có nơi mưa to; ngày có khoảng nắng đan xen. Từ ngày 4/10 trở đi, mưa giảm, ban ngày nắng xuất hiện nhiều hơn.

Tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình hôm nay có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đề phòng lũ lên cao, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Từ ngày 4/10, mưa ở khu vực này giảm dần, ngày nắng nhiều.

Các tỉnh khác của Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần phổ biến ngày có mưa nắng đan xen, chiều tối đến tối có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/thoi-tiet-dau-tuan-mien-bac-va-mien-trung-de-phong-lu-quet-sat-lo-dat-1401739.ngn